Xóa đường dây buôn bán ma túy lớn ở Đồng Nai, thu 2 khẩu súng

Ngày 13/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai cho biết triệt phá nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 2,5 kg ma túy.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhóm đối tượng do Nguyễn Thị Thơm (SN 1987, trú phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) cầm đầu, có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy tại ấp Bù Xăng, xã Thuận Lợi.

Cơ quan Công an khám xét nơi ở của đối tượng, thu giữ khoảng 2,5 kg ma túy đá.

Qua xác minh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an xã Thuận Lợi bắt giữ Nguyễn Văn Bình (SN 1996) khi đang đi giao ma tuý, thu giữ khoảng 50 gam ma tuý đá (Methamphetamine).

Cơ quan Công an sử dụng chó nghiệp vụ tìm thấy ma tuý đối tượng cất giấu dưới đất.

Tiến hành khám xét nơi ở liên quan, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 2,5 kg ma túy đá (Methamphetamine), 2 khẩu súng, nhiều đạn cùng một số tang vật liên quan.