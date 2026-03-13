Đầu thú sau 18 năm 'ôm' hơn 900 triệu đồng bỏ trốn

Năm 2008, lợi dụng việc được giao trách nhiệm thu tiền cho Công ty TNHH dịch vụ dầu khí Nam Định, Trần Văn Toàn đã chiếm đoạt số tiền hơn 900 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Ngày 12/3/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị vận động thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trần Văn Toàn (SN 1980, trú tại phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình) ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Theo tài liệu điều tra, năm 2008, lợi dụng việc được giao trách nhiệm thu tiền cho Công ty TNHH dịch vụ dầu khí Nam Định, Trần Văn Toàn đã chiếm đoạt số tiền hơn 900 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Đối tượng Trần Văn Toàn.

Trần Văn Toàn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định (nay là Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình) ra quyết định khởi tố bị can về tội "tham ô tài sản".

Do Toàn đã bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định truy nã đối với người đàn ông này.

Với mục tiêu thanh loại các đối tượng truy nã, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tập trung xác minh, truy xét quyết liệt, rộng rãi, đồng thời chủ động gặp gỡ, vận động người thân trong gia đình, phân tích cho đối tượng hiểu rõ chính sách khoan hồng của pháp luật đối với người ra đầu thú, thành khẩn khai báo.

Sau 18 năm lẩn trốn, nhận thức được sai phạm của bản thân cũng như trước sự vận động, động viên của gia đình và lực lượng Công an, Trần Văn Toàn đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đầu thú.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã tiếp nhận đối tượng, tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.