Bắt tạm giam đối tượng có hành vi chống phá Nhà nước

  • Thứ sáu, 13/3/2026 08:04 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lê Anh Hùng (SN 1973, trú tại phường Định Công, TP Hà Nội).

Ngày 12/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lê Anh Hùng (SN 1973, trú tại phường Định Công, TP Hà Nội).

Lê Anh Hùng. Ảnh: CAHN.

Lê Anh Hùng bị cơ quan điều tra khởi tố về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Các Quyết định, Lệnh tố tụng trên đã được Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn.

Hiện vụ án được Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội điều tra xử lý, theo quy định của pháp luật.

Thanh Hà/Tiền Phong

