Tạm giam 3 đối tượng mua bán trái phép hơn 10 kg ma túy tại Đắk Lắk

VKSND tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn khởi tố, tạm giam Nguyễn Hoài Nam, Châu Nguyễn Trung Hiếu và Phan Văn Cầu liên quan vụ mua bán hơn 10 kg ma túy Methamphetamine.

VKSND tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hoài Nam (SN 1989, trú phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM), Châu Nguyễn Trung Hiếu (SN 1997, trú phường Xuân Hương, tỉnh Lâm Đồng) và Phan Văn Cầu (SN 1990, trú xã Xuân Phú, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 2/3, Nguyễn Hoài Nam và Châu Nguyễn Trung Hiếu đã mua 10 kg ma túy loại Methamphetamine cùng 42,3341 gam Methamphetamine với mục đích bán lại cho người khác nhằm thu lợi bất chính.

Khi nhóm người trên đang vận chuyển số ma túy trên, chưa kịp tiêu thụ, thì bị Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện và bắt quả tang.

Nhóm đối tượng bị bắt quả tang khi đang trên đường vận chuyển số ma túy trên.

Quá trình điều tra xác định Phan Văn Cầu nhiều lần mua ma túy của Nguyễn Hoài Nam rồi bán lại cho người khác để thu lợi bất chính.

Hiện vụ án được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò và hành vi phạm tội của từng bị can.

Trước đó, ngày 31/12/2025, VKSND tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn các quyết định khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can trong vụ án "Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy".

Trong số 8 bị can, Vũ Đình Thịnh (SN 1988, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) bị khởi tố về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Các bị can Vũ Đình Trọng (SN 1981, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk); Đỗ Văn Ninh (SN 1981, trú tại xã Cư Jut, tỉnh Lâm Đồng); Lâm Anh Vĩ (SN 1996), Đặng Phương Nam (SN 2002), Nguyễn Thanh Bảo (SN 1986) cùng trú tại xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng; Lê Chí Binh (SN 1983, trọ ở khu phố 1 Trần Phú, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk); Đoàn Minh Dương (SN 1999, trú tại phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM) bị khởi tố về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Vụ việc được chuyên án có bí số 1225M triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tuyến, liên tỉnh, thẩm lậu ma túy từ Campuchia về Việt Nam để tiêu thụ.

Đường dây này có hơn 20 đối tượng, hoạt động với thủ đoạn tinh vi, manh động, liều lĩnh; sử dụng vũ khí nóng, lợi dụng không gian mạng để giao dịch.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt tấn công, bắt giữ và triệu tập 19 đối tượng, thu giữ hơn 9 kg ma túy.