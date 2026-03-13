Nhóm 'quái xế' vô cớ dùng đinh ba đâm nhiều người đi đường

Mâu thuẫn với nhóm chưa rõ lai lịch, bị cáo Lê Quốc Bảo cùng nhiều thanh, thiếu niên chuẩn bị hung khí đi từ Hưng Yên lên Hà Nội, vô cớ đâm chém người đi đường.

Trong 2 ngày 11 và 12/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Việt Anh (19 tuổi) mức án 10 năm tù; Nguyễn Hữu Bách (20 tuổi) 13 năm 6 tháng tù; Lê Quốc Bảo (18 tuổi) 9 năm 6 tháng tù về các tội "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng".

Cùng vụ án, gần 20 bị cáo khác là thanh, thiếu niên cũng bị phạt thấp nhất từ 18 tháng tù đến 12 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Diễn biến xét xử xác định bị cáo Lê Quốc Bảo có mâu thuẫn với nhóm Thảo Bảnh (chưa xác định). Ngày 20/4/2025, Bảo bàn bạc với các bị cáo khác chế tạo hung khí để đi đánh nhau.

Các bị cáo góp tiền mua đinh ba, tuýp sắt về để chế tạo tuýp sắt gắn dao, gắn lưỡi kiếm, gắn đinh ba rồi giấu tại vườn nhà bị cáo Phạm Quang Quyền (trú tại xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên).

Chiều 26/4/2025, Bảo nhắn tin cho nhóm tập trung lên khu đô thị ở Gia Lâm để đánh nhau. Đến 19h cùng ngày, Bảo phát cho nhóm đồng phạm hung khí rồi thống nhất đi từ cánh đồng thôn Các Lư đến khu công nghiệp Phố Nối (Hưng Yên).

Trên đường, các bị cáo phóng nhanh, bấm còi ầm ĩ, hú hét, chửi bới, dọa đánh, gây hoảng sợ cho người đi đường.

Khi nhóm đến đoạn đường Sao Biển 23, thuộc địa phận xã Dương Xá, huyện Gia Lâm cũ (Hà Nội), thì gặp nhóm 6 người của anh Lê Hồng A. đi xe máy ngược chiều. Thấy vậy, Nguyễn Hữu Bách, Lê Việt Anh (nhóm Bảo) hô hoán tất cả đuổi đánh khiến nhóm anh Lê Hồng A., hoảng sợ bỏ chạy.

Khi đuổi kịp, Việt Anh cầm đinh ba đâm vào vùng vai, lưng trái làm đinh ba găm vào người các nạn nhân. Riêng anh Lê Hồng A. bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên không tử vong.

Trong vụ án này, một số cá nhân có hành vi điều khiển xe phóng nhanh, lạng lách, bấm còi inh ỏi, gây rối trật tự công cộng nhưng chưa đủ 16 tuổi, nên chưa phải chịu trách nhiệm hình sự. Cơ quan điều tra đã có công văn gửi địa phương đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương.