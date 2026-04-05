Xiaomi xin lỗi

Xiaomi đưa ra lời xin lỗi tới người dùng sau khi quyết định tăng giá một số dòng Redmi từ ngày 11/4, do giá chip nhớ toàn cầu tăng gần 4 lần so với quý I/2025.

Nhiều người dùng có phản ứng tiêu cực khi Xiaomi điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất của một số sản phẩm Xiaomi và Redmi. Lý do được công ty nêu là giá các linh kiện quan trọng, đặc biệt là chip nhớ, tiếp tục tăng mạnh vượt dự kiến.

Trong đó, 3 mẫu điện thoại bị ảnh hưởng trực tiếp. Redmi K90 Pro Max tăng thêm 200 nhân dân tệ ( 29 USD ), trong khi Turbo 5 và Turbo 5 Max sẽ không còn hưởng ưu đãi giảm giá dịp Tết Nguyên đán. Riêng phiên bản bộ nhớ 512 GB vẫn tiếp tục được trợ giá 200 nhân dân tệ.

"Mức tăng giá bộ nhớ lần này thực sự vượt xa dự kiến, với giá của cùng một phiên bản bộ nhớ tăng gần gấp 4 lần so với quý I năm ngoái. Phiên bản 12 GB RAM đi cùng 512 GB bộ nhớ đã tăng khoảng 1.500 nhân dân tệ ( 217 USD )", ông Lu Weibing, Chủ tịch Bộ phận Điện thoại di động và Tổng Giám đốc thương hiệu Xiaomi cho biết trên Weibo.

Ông Lu Weibing cho biết điều này đã ảnh hưởng đáng kể đến Redmi, vốn luôn nổi tiếng với mức giá cạnh tranh.

Ông Wei Siqi, Giám đốc Marketing của Xiaomi tại Trung Quốc, cũng lên tiếng xác nhận công ty đã cố gắng hạn chế tác động của việc tăng giá chip nhớ lên giá thành sản phẩm, song mức tăng hiện tại đã vượt quá khả năng hấp thụ. Ông cho biết Xiaomi sẽ cố gắng giới hạn số mẫu bị tăng giá.

Nguyên nhân của đợt tăng giá này đến từ cuộc khủng hoảng chip nhớ toàn cầu. Sự bùng nổ AI khiến Samsung, SK Hynix và Micron chuyển phần lớn năng lực sản xuất sang chip HBM dành cho máy chủ AI, làm giảm nguồn cung chip nhớ tiêu dùng thông thường. Giá DRAM và NAND flash tiêu dùng đã tăng mạnh từ cuối năm 2025 đến nay, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sản xuất điện thoại của hầu hết hãng Android.

Xiaomi không phải công ty duy nhất chịu áp lực này. OPPO, Vivo và Honor cũng đang xem xét điều chỉnh giá bán lẻ trong thời gian tới. Đây là đợt tăng giá điện thoại đồng loạt nhất trong nhiều năm trở lại với ngành smartphone Trung Quốc.

Phản ứng của người dùng khá trái chiều. Một bộ phận cho rằng việc tăng giá là hợp lý khi chi phí đầu vào leo thang, đồng thời đánh giá cao việc Xiaomi thông báo trước một tuần để người dùng có thể cân nhắc. Số khác cho rằng không cần vội mua chỉ vì giá sắp tăng mà nên mua theo nhu cầu thực tế.