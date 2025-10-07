Đằng sau kỷ lục của Xiaomi 17 Pro Max

Xiaomi đang thu hẹp khoảng cách với Apple khi liên tục nâng giá sản phẩm, chuyển từ chiến lược “giá rẻ” sang định vị thương hiệu cao cấp trên thị trường smartphone.

Dòng Xiaomi 17 gây được tiếng vang lớn tại thị trường Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg.

Sau nhiều năm theo đuổi chiến lược cao cấp, Xiaomi đang dần thu hẹp khoảng cách với Apple, thương hiệu được xem như chuẩn mực trong lĩnh vực smartphone toàn cầu. Việc dòng Xiaomi 17 ra mắt với giá bán tiệm cận iPhone cho thấy xu hướng tăng giá mạnh mẽ của thương hiệu đến từ Trung Quốc, đồng thời phản ánh sự chuyển dịch chiến lược của Xiaomi từ “giá rẻ” sang “cao cấp hóa” rõ nét hơn bao giờ hết.

Tăng giá nhanh hơn cả iPhone

Khi ra mắt dòng Xiaomi 17 với giá khởi điểm 4.499 nhân dân tệ ( 700 USD ), Xiaomi tiếp tục duy trì chiến lược định vị cao cấp đã được hình thành trong nhiều năm qua. Phiên bản tiêu chuẩn giữ nguyên mức giá của Xiaomi 15, trong khi các bản cấu hình cao tăng thêm 200-500 tệ (28- 70 USD ).

Từ khi tuyên bố “học hỏi chuẩn mực của Apple” vào cuối năm 2021, thương hiệu đến từ Trung Quốc đã chuyển mình rõ rệt, hướng tới phân khúc cao cấp thay vì cạnh tranh bằng giá rẻ như trước.

Từ năm 2017 đến nay, Xiaomi liên tục điều chỉnh giá sản phẩm, thậm chí có tốc độ tăng nhanh hơn cả Apple trong cùng kỳ. Kể từ Xiaomi 6, mức tăng giá trung bình của dòng điện thoại chủ lực luôn quanh ngưỡng 10%/năm. Đặc biệt, năm 2020, giá bán của dòng Xiaomi 10 còn nhảy vọt từ 2.999 nhân dân tệ ( 421 USD ) lên 3.999 nhân dân tệ ( 561 USD ), tương đương mức tăng hơn 30%.

Xiaomi 17 là mẫu máy định vị thương hiệu cao cấp của hãng điện thoại đến từ Trung Quốc. Ảnh: Xiaomi.

Sau giai đoạn này, Xiaomi duy trì mức giá khởi điểm 3.999 nhân dân tệ trong 3 năm liên tiếp, trước khi Xiaomi 15 tăng lên 4.499 nhân dân tệ ( 700 USD ). Khoảng giá 4.000-5.000 nhân dân tệ (561- 702 USD ) đã trở thành nền tảng cho định vị cao cấp của các flagship đến ừ Xiaomi.

So sánh cùng giai đoạn, Apple có xu hướng tăng giá chậm hơn. Khi Xiaomi 6 tăng 15%, iPhone 8 chỉ tăng 9,3%. Ngoại trừ cú nhảy vọt của iPhone X, Apple giữ mức giá khởi điểm 5.999 nhân dân tệ ( 842 USD ) cho iPhone 13 đến thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, việc tăng giá luôn đi kèm thách thức. Sau khi Xiaomi 10 ra mắt, doanh số của hãng giảm 35% trong quý II/2020, tụt xuống vị trí thứ năm tại thị trường nội địa. Tại Ấn Độ, thị trường quan trọng nhất của Xiaomi ngoài Trung Quốc, doanh số còn giảm gần một nửa.

Những cú sụt giảm này cho thấy việc giá tăng quá nhanh có thể ảnh hưởng đến sức mua ngắn hạn, dù chiến lược dài hạn vẫn hướng tới lợi nhuận và định vị cao hơn.

Chiến lược độc đáo của Xiaomi

Sau những biến động đầu tiên, chiến lược tăng giá của Xiaomi dần cho thấy hiệu quả. Theo dữ liệu của Canalys, Xiaomi đã vượt Apple trong quý II/2025 để lần đầu tiên đứng thứ hai thế giới về doanh số smartphone. Các mẫu như Xiaomi 14 đạt doanh số 12 triệu máy, còn Xiaomi 15 bán gần 2 triệu máy chỉ sau 2 tháng ra mắt.

Điều này cho thấy việc định vị cao cấp không khiến doanh số đi xuống, trái lại còn giúp Xiaomi mở rộng biên lợi nhuận và tăng giá trị thương hiệu.

Tuy nhiên, bức tranh tổng thể đang có nhiều thay đổi. Khi iPhone 17 ra mắt, Apple dường như từ bỏ chiến lược “bóp kem đánh răng”, tức nâng cấp nhỏ để duy trì lợi nhuận nhằm giành lại thị phần có xu hướng giảm tại Trung Quốc. Việc chuyển từ “duy trì lợi nhuận” sang “bảo vệ thị phần” khiến cuộc đối đầu giữa Apple và Xiaomi trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Cả 2 đều phải hy sinh một phần lợi nhuận để củng cố vị thế trong phân khúc cao cấp.

Xiaomi dần thoát khỏi cái mác điện thoại bình dân. Ảnh: Bloomberg.

Cùng lúc đó, giá trị doanh nghiệp của Xiaomi cũng thay đổi nhanh chóng. Trong giai đoạn từ năm 2020-2021, thành công của dòng Xiaomi 10 và 11 giúp cổ phiếu hãng tăng gấp 3 lần, đưa vốn hóa vượt 115 tỷ USD .

Đến năm 2025, mối liên hệ giữa hiệu suất mảng điện thoại và định giá công ty bắt đầu “tách rời”. Dù biên lợi nhuận điện thoại giảm, cổ phiếu Xiaomi vẫn tăng hơn 50% với lợi nhuận ròng quý đạt kỷ lục 10,83 tỷ nhân dân tệ ( 1,52 tỷ USD ).

Dù mảng điện thoại không còn là động lực tăng trưởng chính của Xiaomi, nó vẫn là thước đo sức khỏe cốt lõi của tập đoàn công nghệ này. Trong bối cảnh Apple thay đổi chiến lược và Xiaomi dần mở rộng sang lĩnh vực xe điện, 2 thương hiệu đang bước vào giai đoạn cạnh tranh toàn diện, bao gồm cả định hướng phát triển trong lĩnh vực công nghệ toàn cầu.