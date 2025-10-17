Xiaomi chiêu mộ nữ thiên tài AI

Sau khi tên xuất hiện trong bài nghiên cứu do Xiaomi và Đại học Bắc Kinh đồng công bố, “nữ thiên tài AI” Luo Fuli tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của giới công nghệ.

Luo Fuli được đồn đoán đang làm việc tại Xiaomi. Ảnh: Luo Fuli.

Lei Jun, nhà sáng lập Xiaomi đã thành công trong việc chiêu mộ Luo Fuli, người được mệnh danh là “cô gái thiên tài AI” sinh năm 1995, với mức lương hứa hẹn lên tới 10 triệu nhân dân tệ ( 1,4 triệu USD )/năm.

Cái tên Luo Fuli một lần nữa gây chú ý khi xuất hiện trong bài báo do Xiaomi cùng Đại học Bắc Kinh đồng công bố, khiến cộng đồng công nghệ Trung Quốc bàn tán về mối liên hệ giữa cô và hãng điện thoại này.

Ngày 14/10, một bài nghiên cứu do nhóm mô hình ngôn ngữ lớn của Xiaomi và Đại học Bắc Kinh đồng sáng tác được đăng trên nền tảng học thuật arXiv. Trong danh sách tác giả, tên Fuli Luo xuất hiện ở vị trí tác giả, người thường chịu trách nhiệm chính về dự án, bao gồm quản lý kinh phí, định hướng nghiên cứu và phê duyệt nội dung cuối cùng.

Vì vậy, việc Luo Fuli giữ vị trí này dường như là bằng chứng rõ ràng nhất về sự hợp tác giữa cô và Xiaomi.

Hồi tháng 12/2024, trong một buổi phát sóng trực tiếp, Lei Jun từng tuyên bố Xiaomi sẵn sàng trả mức lương hàng chục triệu nhân dân tệ để chiêu mộ các nhà phát triển cốt lõi của mô hình DeepSeek-V2. Khi đó, từ khóa “nữ thiên tài” và “mức lương hàng chục triệu” nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc.

Tuy nhiên, cả 2 bên đều không đưa ra thông báo chính thức. Đến tháng 2 năm nay, một số nguồn tin cho biết Luo Fuli đã rời DeepSeek và bắt đầu công việc mới, nhưng không tiết lộ địa điểm. Ngày 18/2, cô đăng bài trên WeChat Moments bày tỏ mong muốn được làm việc trong môi trường ổn định.

“Xin hãy trả lại cho tôi một không gian yên tĩnh. Tôi đã nói nhiều lần rằng mình không phải là ‘cô gái thiên tài’. Khi bị thần thánh hóa, càng được khen ngợi thì càng dễ vấp ngã", Luo Fuli viết.

Dù chưa có thông báo chính thức về việc Luo Fuli gia nhập Xiaomi, việc cô đứng tên là tác giả liên hệ của bài nghiên cứu chung giữa Xiaomi và Đại học Bắc Kinh đã gây ra nhiều đồn đoán. Theo truyền thông Trung Quốc, cô không có tên trong hệ thống nội bộ của Xiaomi và danh sách nhóm nghiên cứu cũng không nêu rõ cô thuộc đơn vị nào.

Sinh năm 1995, Luo Fuli tốt nghiệp Đại học Sư phạm Bắc Kinh, sau đó học cao học tại Đại học Bắc Kinh. Trong thời gian học, cô công bố 8 bài báo tại hội nghị hàng đầu về ngôn ngữ học máy tính ACL. Cô từng dẫn dắt phát triển mô hình đa ngôn ngữ tại Viện Nghiên cứu DAMO của Alibaba, trước khi gia nhập Magic Square Quantitative và tham gia xây dựng DeepSeek-V2.

Giới công nghệ cho rằng việc săn đón Luo Fuli phản ánh cuộc cạnh tranh khốc liệt trong ngành AI Trung Quốc. Trong bối cảnh điện thoại AI bùng nổ và iPhone mất dần lợi thế tại thị trường nội địa, việc thu hút nhân tài hàng đầu được xem là chìa khóa cho các hãng công nghệ. Ngay cả Xiaomi, vốn đã phát triển nhiều sản phẩm AI như trợ lý ảo Xiao AI, cũng cần củng cố năng lực trong các lĩnh vực mới như tương tác đa phương thức.