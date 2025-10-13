Xiaomi bị chỉ trích

Phong cách marketing kiểu "giả nghèo", trực tiếp chê các đối thủ dường như đang tạo ra phản ứng ngược với Xiaomi.

Dòng sản phẩm Xiaomi 17 đạt kỷ lục, tuy nhiên cách marketing của công ty lại gây khó chịu. Ảnh: Xiaomi.

Dù vừa lập kỷ lục với dòng 17 Pro Max, Xiaomi cũng đồng thời nhận làn sóng chỉ trích dữ dội. Người dùng dường như không còn thích cách marketing "giả nghèo, than khổ" của CEO Lei Jun và công ty.

Hôm 24/9, một ngày trước khi ra mắt dòng Xiaomi 17, CEO Lei Jun đăng Weibo: "Cùng lúc phải lo cho hai con đi học đại học". Bài đăng này lập tức gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc, khi một tỷ phú than không đủ tiền, và đến sự kiện mới hiểu "hai con" là làm xe và chip, "học đại học" là đốt tiền.

Đây không phải lần đầu Lei Jun dùng cách ví von để "than". Năm 2021, cách làm tương tự của ông từng được ủng hộ với dòng Redmi K40. Tuy nhiên, lần này dường như kiểu kêu nghèo lại mang lại tác dụng phụ. "Tỷ phú đừng diễn phim tâm lý", bình luận chỉ trích trên Weibo nhận được nhiều lượt thích nhất.

Khi mọi việc thuận lợi, Xiaomi chủ động đưa ra thông điệp, nhưng trước sự cố hãng lại chọn cách im lặng. Vào tháng 3, tai nạn chết người liên quan đến xe điện Xiaomi SU7 được cho là xuất phát từ hệ thống an toàn của xe.

"Sau 4 ngày xảy ra tai nạn, không một ai từ Xiaomi chủ động liên hệ với chúng tôi", mẹ nạn nhân tố cáo. Xiaomi chỉ phản hồi chung chung về tiêu chuẩn an toàn. Video chất vấn bị hạn chế tiếp cận và xóa bỏ.

Cách xử lý này phơi bày điểm yếu lớn nhất của Xiaomi: sử dụng tư duy và chiến thuật marketing của ngành công nghệ tiêu dùng cho sản phẩm liên quan tính mạng.

Trong ngành điện thoại, việc phóng đại thông số, chữ to quảng cáo và chữ nhỏ thoái thác trách nhiệm còn được chấp nhận. Điện thoại vẫn là sản phẩm tiêu dùng, còn xe điện là quyết định mua sắm lớn thứ hai sau nhà đất, giá cao và liên quan tính mạng. Do đó, quảng cáo sai có thể dẫn đến hủy hoại niềm tin.

Các chuyên gia phân tích cho thấy mỗi buổi diễn thuyết của Lei Jun đều theo kịch bản tính toán kỹ. Nhóm truyền thông Xiaomi lập "biểu đồ cảm xúc khán giả", chia 90 phút thành 8-10 đợt sóng cảm xúc.

Phần "tiêu cực" được kiểm soát chặt trong 12-15 phút để đẩy cảm xúc xuống đáy. Sau đó dùng 3 phút "đảo ngược" kéo không khí lên cao trào. Năm 2025, từ phút 30 đến 42, Lei Jun liên tục tung những thông điệp kiểu "lao tâm khổ tứ 10 năm", làm chip gặp khó khăn,bị chế nhạo. Ngay sau đó, ông nói đến con chip Xring O1, tạo ra một màn vỗ tay kéo dài 22 giây. Ngay cả ánh sáng, âm thanh và góc quay đều được tính toán theo từng giây để tác động tâm lý người xem.

Vụ tai nạn liên quan đến xe Xiaomi SU7 gây rúng động tại Trung Quốc. Ảnh: Car News China.

Không thể phủ nhận Xiaomi đang có vị thế ngày càng tốt trên các mảng kinh doanh. Mảng máy lạnh của hãng hiện lên vị trí thứ tư, và Chủ tịch Xiaomi Lu Weibing không ngại tranh cãi trực tiếp trên mạng xã hội với Giám đốc marketing Gree. Mảng ôtô cũng đang gây ấn tượng với tốc độ tăng trưởng tốt.

Nhưng thành công về mặt số liệu không che được các vấn đề về văn hóa doanh nghiệp. Tháng 5, nhóm khiếu nại SU7 Ultra tăng từ 30 lên 300 người. Xiaomi đáp lại bằng pháp lý thay vì đối thoại, khi khởi kiện 92 tài khoản mạng xã hội. Cách làm bị chỉ trích "giải quyết người nêu vấn đề thay vì giải quyết vấn đề".

Lei Jun từng tuyên bố Xiaomi chuyển từ công ty Internet sang "công ty công nghệ phần cứng". Nhưng thực tế cho thấy công ty vẫn bám víu vào các thủ thuật marketing cũ, ưu tiên gây tranh cãi hơn là tạo ra hình ảnh tích cực.