Xiaomi cũng sắp ra 17 Pro Max để đấu iPhone

Dòng Xiaomi 17 sẽ trình làng ngay trong tháng 9, trang bị chip Snapdragon thế hệ mới và cạnh tranh trực tiếp với iPhone 17.

Xiaomi "nhảy cóc" sau thế hệ Xiaomi 15, ra mắt dòng 17 để cạnh tranh với iPhone 17. Ảnh: The Verge.

Ngày 15/9, nhà sáng lập Xiaomi Lei Jun tiết lộ dòng smartphone mới là Xiaomi 17 gồm 3 mẫu Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro và Xiaomi 17 Pro Max.

Thế hệ trước là dòng Xiaomi 15 ra mắt vào tháng 10/2024. Nếu như không "nhảy cóc", thế hệ này đúng ra có tên Xiaomi 16. Dòng sản phẩm trước cũng có 3 mẫu gồm bản thường, Pro và Ultra. Cách đặt tên mới cho thấy Xiaomi muốn đối đầu trực tiếp với các thiết bị của Apple.

Trước đó, Chủ tịch Xiaomi Lu Weibing thông báo trên mạng xã hội rằng Xiaomi 17 sẽ trình làng ngay trong tháng này, sớm hơn một tháng so với chu kỳ thường niên. Theo ông, đây sẽ là “bước nhảy vọt đáng kể nhất trong lịch sử dòng smartphone của công ty".

Cả 3 sẽ là những thiết bị đầu tiên trên thế giới được trang bị chip di động Snapdragon 8 Extreme Edition thế hệ thứ năm. Đây được xem là một trong những điểm nhấn chiến lược, giúp Xiaomi nâng vị thế cạnh tranh trong phân khúc cao cấp.

Chủ tịch Lu Weibing khẳng định sự tự tin của Xiaomi đến từ 2 yếu tố chính, gồm nhận thức rõ ràng về định vị sản phẩm và sự tích lũy công nghệ bền vững.

“Không còn chỗ cho khuyết điểm ở phân khúc cao cấp. Từ thông số hàng đầu, ưu tiên trải nghiệm cho đến việc tích hợp giữa phần cứng và phần mềm, Xiaomi đã đạt được những bước tiến vượt bậc trong 5 năm qua”, ông nói.

Để đạt được kết quả này, ông lớn công nghệ Trung Quốc đã đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu và phát triển (R&D). Theo số liệu do Lu Weibing công bố, trong 5 năm qua, hãng đã chi hơn 100 tỷ nhân dân tệ ( 14 tỷ USD ) cho R&D và dự kiến con số này sẽ tăng gấp đôi lên 200 tỷ nhân dân tệ trong 5 năm tới ( 28 tỷ USD ).

“Lần này, với dòng Xiaomi 17, mọi người sẽ được chứng kiến những thành tựu mới nhất của chúng tôi”, Chủ tịch Xiaomi nhấn mạnh.

Bên cạnh việc khẳng định sức mạnh công nghệ, lãnh đạo Xiaomi cũng đặt thẳng mục tiêu cạnh tranh với Apple. Việc bỏ qua con số 16 để ra mắt Xiaomi 17 là bước đi mang tính biểu tượng nhằm đối đầu trực diện với iPhone 17, sản phẩm vừa được Apple trình làng vào ngày 10/9.

Trong nhiều năm qua, Xiaomi nỗ lực thoát khỏi hình ảnh một thương hiệu tập trung vào phân khúc tầm trung, thay vào đó đẩy mạnh các dòng cao cấp nhằm cạnh tranh với Apple và Samsung. Từ phần cứng, thiết kế đến hệ sinh thái phần mềm, hãng cho thấy rõ định hướng tiến tới thị trường cao cấp toàn cầu.

Với việc ra mắt sớm hơn dự kiến cùng sự đầu tư mạnh mẽ vào chip và nền tảng công nghệ, Xiaomi 17 được kỳ vọng sẽ là dòng sản phẩm mang tính bước ngoặt. Tuy nhiên, khả năng cạnh tranh trực tiếp với iPhone vẫn cần được kiểm chứng thông qua phản hồi thị trường sau khi sản phẩm lên kệ.