Xét học bạ, nhận học bổng 70% từ Trường Đại học CMC

Trường Đại học CMC đang triển khai chương trình học bổng "CMC - Vì bạn xứng đáng” 96 tỷ đồng, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ tài chính cho thí sinh trong kỳ tuyển sinh 2026.

Học bổng đầu vào của Trường Đại học CMC dành cho thí sinh sẽ được duy trì trong suốt thời gian học tập (9 học kỳ) nếu sinh viên duy trì GPA từ 3.0/4. Đây là nguồn hỗ trợ tài chính dài hạn, giúp sinh viên và gia đình giảm bớt áp lực học phí trong hành trình đại học.

Học bổng được xét dựa trên kết quả học kỳ 1 lớp 12 hoặc cả năm lớp 12. Thí sinh có ít nhất 6 môn học (bao gồm môn Toán) có điểm trung bình từ 8,0 trở lên sẽ nhận học bổng 30%, từ 8,5 trở lên nhận học bổng 50% và từ 9,0 trở lên nhận học bổng 70% học phí. Đồng thời các môn được sử dụng để xét học bổng không được dưới 6,5 điểm.

Học phí mùa tuyển sinh 2026 của Trường Đại học CMC.

Ngoài học bạ, thí sinh cũng có thể sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ hoặc giải học sinh giỏi để xét học bổng.

Cụ thể, thí sinh có IELTS từ 6.0 đến 7.5 (hoặc chứng chỉ tương đương) có thể lần lượt xét các mức học bổng 30%, 50%, 70% và 100% học phí. Điều kiện đi kèm là thí sinh có điểm trung bình môn Toán lớp 12 từ 8,0 trở lên.

Với giải học sinh giỏi, thí sinh cần đoạt giải nhất, nhì, ba các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trong các năm từ 2023 đến 2026 và có môn đoạt giải nằm trong tổ hợp xét tuyển vào ngành tương ứng của trường.

Tân sinh viên nhận học bổng toàn phần "CMC - Khai phóng".

Bên cạnh quỹ học bổng, Trường Đại học CMC cũng triển khai chương trình tặng iPad hoặc máy tính bảng có giá trị tương đương cho tân sinh viên nhập học năm 2026.

Thí sinh sẽ được tặng iPad nếu đặt CMC là nguyện vọng 1, 2, 3 trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời đạt 1 trong 2 tiêu chí sau:

Tham dự kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2026 của trường Đại học CMC (CMC-TEST)

Tổng điểm học bạ học kỳ 1 lớp 12 hoặc cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển năm 2026 đạt từ 31/40 điểm (bao gồm điểm cộng).

Chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển của 19 ngành, chương trình đào tạo năm 2026.

Năm nay, Trường Đại học CMC xét tuyển bằng các phương thức:

Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực CMC-TEST năm 2026. Đây là bài thi trắc nghiệm trên máy tính, có cấu trúc gồm Toán học (30 câu), Tiếng Anh (30 câu) và Tư duy logic (20 câu).

Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào học bạ THPT với điểm trung bình môn theo tổ hợp môn xét tuyển, không cộng điểm ưu tiên, đảm bảo ngưỡng đảm bảo chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, cộng điểm ưu tiên (nếu có).

Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đề án tuyển sinh của trường Đại học CMC.

Đại diện trường cho biết qua 4 phương thức này, đơn vị muốn tiếp tục duy trì định hướng tuyển sinh linh hoạt, tạo nhiều cơ hội tiếp cận cho thí sinh với năng lực và thế mạnh khác nhau.

Năm 2026, nhà trường tuyển sinh 2.300 chỉ tiêu trên cả nước. Trong đó, các cơ sở tại Hà Nội xét tuyển 19 ngành, chương trình đào tạo với 1.800 chỉ tiêu. Cơ sở tại TP.HCM xét tuyển 8 ngành với 500 chỉ tiêu. Đây cũng là năm đầu tiên Trường Đại học CMC triển khai tuyển sinh và đào tạo tại cơ sở TP.HCM.