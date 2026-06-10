Gia đình không có điều kiện có nên học y?

PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi - Trưởng phòng Đào tạo Đại học, Đại học Y Dược TP.HCM - nêu quan điểm đối với ý kiến cho rằng "nhà không có điều kiện thì không nên học y".

Những điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, đặc biệt là những điều chỉnh ảnh hưởng trực tiếp đến việc đăng ký xét tuyển của thí sinh.

Những ngành học mới được Đại học Y Dược TP.HCM đưa vào đào tạo từ năm 2026.

Bài toán học phí cho sinh viên khi theo đuổi chương trình y khoa trong thời gian dài.

Sự xuất hiện của AI trong lĩnh vực sức khỏe và thu nhập của sinh viên y sau khi ra trường.

Mức độ cạnh tranh của chương trình bác sĩ nội trú và những lưu ý khi lựa chọn theo học ngành y.

Tư vấn tuyển sinh nhóm ngành khoa học sức khỏe luôn là chủ đề nhận được sự quan tâm lớn mỗi mùa thi. Không chỉ áp lực đầu vào cao, thí sinh còn phải đối diện nhiều băn khoăn về chọn ngành, học phí, cơ hội việc làm và khả năng thích ứng trước làn sóng AI.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi - Trưởng phòng Đào tạo Đại học, Đại học Y Dược TP.HCM - cho rằng điều quan trọng nhất khi chọn ngành sức khỏe không phải “ngành hot”, mà là sự phù hợp để theo đuổi lâu dài.

Trưởng phòng Đào tạo Đại học, Đại học Y Dược TP.HCM Trưởng phòng Đào tạo Đại học, Đại học Y Dược TP.HCM

Người làm y tế giỏi phải có năng lực tư duy tốt

Thưa ông, Đại học Y Dược TP.HCM có những điểm mới nào trong tuyển sinh năm 2026?

PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi: Năm 2026, Đại học Y Dược TP.HCM cơ bản giữ ổn định các phương thức tuyển sinh như những năm trước, đồng thời điều chỉnh một số điểm nhỏ để phù hợp quy chế của Bộ GD&ĐT. Ví dụ, trong năm 2026, điểm cộng ưu tiên sẽ không vượt quá 1,5 điểm. Ngoài ra, nhà trường vẫn duy trì chính sách cộng điểm cho thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS, TOEFL hoặc kết quả kỳ thi SAT.

Sau khi có điểm thi, nhiều thí sinh đạt điểm cao lại càng bối rối vì có quá nhiều lựa chọn ngành học. Ông có lời khuyên nào cho các bạn?

PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi: Tôi rất thông cảm với các bạn học sinh ở giai đoạn này. Sau 12 năm phổ thông, các em chưa có trải nghiệm nghề nghiệp nên việc lựa chọn ngành học thường khá khó khăn. Nhiều bạn phải chờ có điểm rồi mới vội vàng chọn ngành. Tôi cho rằng các em cần suy nghĩ nghiêm túc về nghề nghiệp mình sẽ theo đuổi lâu dài. Hãy trao đổi với thầy cô, phụ huynh, anh chị đi trước để hiểu rõ đặc thù từng ngành. Bởi bất kỳ ngành nghề nào cũng có thuận lợi và khó khăn riêng trong quá trình học tập cũng như hành nghề. Quan trọng nhất là lựa chọn được ngành phù hợp để có thể gắn bó suốt cuộc đời.

Năm nào khối ngành sức khỏe cũng có tỷ lệ chọi và điểm chuẩn rất cao. Theo ông, điều này phản ánh điều gì?

PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi: Tôi nghĩ đây là tín hiệu đáng mừng. Phần lớn học sinh chọn ngành sức khỏe đã có định hướng từ sớm, thậm chí từ lớp 10 đã đầu tư chiến lược bài bản để theo đuổi mục tiêu này. Những người làm trong lĩnh vực y tế cần có năng lực tốt, khả năng tư duy tốt và tinh thần cống hiến. Việc ngày càng nhiều học sinh giỏi chọn ngành sức khỏe cho thấy lĩnh vực này vẫn giữ được sức hút và vị thế trong xã hội.





Hai ngành mới đáp ứng nhu cầu nhân lực mới

Trước nhu cầu phát triển nhân lực y tế hiện nay và nền kinh tế bạc phát triển, theo ông nhóm ngành nào đang “khát” nhân lực?

PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi: Thực tế, tất cả ngành nghề trong khối khoa học sức khỏe đều hỗ trợ và bổ sung cho nhau. Nhiều người thường chỉ nghĩ đến bác sĩ khi nói về y tế, nhưng để chăm sóc sức khỏe toàn diện còn cần điều dưỡng, dược sĩ, chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia tâm lý… Tất cả tạo nên một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe hoàn chỉnh.

Nhu cầu xã hội thay đổi cũng khiến nhiều trường đại học liên tục cập nhật chương trình đào tạo và mở ngành mới. Đại học Y Dược TP.HCM năm nay bổ sung thêm ngành Công nghệ dược phẩm và Tâm lý học định hướng lâm sàng. Điều gì thúc đẩy nhà trường đưa ra quyết định này?

PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi: Đây là những ngành xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của xã hội cũng như xu hướng phát triển của lĩnh vực chăm sóc sức khỏe hiện nay.





Với ngành Công nghệ dược phẩm, trước đây nhân lực trong lĩnh vực sản xuất thuốc chủ yếu được đào tạo từ chương trình dược sĩ truyền thống. Tuy nhiên, quá trình sản xuất thuốc hiện đại đòi hỏi nguồn nhân lực có kiến thức chuyên sâu hơn về công nghệ, kỹ thuật và quy trình sản xuất. Vì vậy, ngành Công nghệ dược phẩm được xây dựng theo hướng chuyên biệt, tập trung vào việc tạo ra các sản phẩm thuốc từ khâu nguyên liệu đến thành phẩm.





Trong khi đó, ngành Tâm lý học định hướng lâm sàng ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về chăm sóc sức khỏe tinh thần. Thực tế, tâm lý học không phải ngành mới, nhiều trường đã đào tạo. Tuy nhiên, tại Đại học Y Dược TP.HCM, chương trình được định hướng theo môi trường lâm sàng, nơi các chuyên gia tâm lý sẽ phối hợp cùng bác sĩ trong quá trình điều trị, đặc biệt với các bệnh lý thần kinh, tâm thần. Điều này góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

Công nghệ dược phẩm là ngành mới và mang tính liên ngành khá cao. Nhà trường kỳ vọng gì ở nhu cầu nhân lực cũng như sức hút của ngành này?

PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi: Dù là ngành mới, Công nghệ dược phẩm đang có nhu cầu nhân lực rất lớn, đặc biệt tại các doanh nghiệp và nhà máy sản xuất thuốc.





Quy trình sản xuất thuốc hiện nay trải dài từ nghiên cứu nguyên liệu, bào chế, sản xuất đến kiểm nghiệm trước khi đưa ra thị trường. Ngành Công nghệ dược phẩm sẽ đào tạo nhân lực tham gia toàn bộ chuỗi này.





Trong bối cảnh ngành công nghiệp dược tại Việt Nam đang phát triển mạnh, tôi cho rằng đây sẽ là lĩnh vực có sức hút lớn với thí sinh. Sinh viên không chỉ được học lý thuyết mà còn được thực hành nhiều, từ đó có nền tảng vững vàng khi bước vào môi trường làm việc thực tế.

Nhà trường sẽ gắn đào tạo ngành Công nghệ dược phẩm với thực tiễn sản xuất và nghiên cứu thuốc như thế nào?

PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi: Nhà trường định hướng gắn kết rất chặt chẽ với doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất dược phẩm. Sinh viên sẽ được thực hành tại các đơn vị sản xuất nguyên liệu làm thuốc, nhà máy sản xuất thuốc cũng như các trung tâm kiểm nghiệm. Qua đó, các em được trải nghiệm đầy đủ quy trình sản xuất thuốc, từ nguyên liệu đến thành phẩm, nhằm đảm bảo chất lượng và độ ổn định trước khi sản phẩm được đưa ra thị trường.





Chưa có sinh viên nào phải nghỉ học vì nghèo

Bên cạnh phương thức xét tuyển, học phí cũng là yếu tố được rất nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm. Trong bối cảnh nhiều trường đại học điều chỉnh học phí, nhóm ngành sức khỏe vốn có chi phí đào tạo cao sẽ chịu áp lực như thế nào, thưa ông?

PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi: Thực tế, nhiều trường đại học, trong đó có Đại học Y Dược TP.HCM, đều có điều chỉnh học phí trong thời gian gần đây. Việc điều chỉnh này là cần thiết để bù đắp chi phí đào tạo, đặc biệt với nhóm ngành sức khỏe vốn đòi hỏi hệ thống thực hành, thí nghiệm và bệnh viện thực tập.





Tuy nhiên, nhà trường luôn tính toán mức học phí sao cho phù hợp với điều kiện kinh tế tại Việt Nam cũng như hoàn cảnh của người học.





Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có nhiều chính sách hỗ trợ sinh viên. Hiện nay, nhà trường dành khoảng 10% tổng nguồn thu học phí để hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và sinh viên có thành tích học tập tốt. Vì vậy, các em có thể yên tâm rằng học phí sẽ không trở thành rào cản khiến mình không thể theo đuổi ngành học.

Trên mạng xã hội, có quan điểm cho rằng muốn học y phải “con nhà giàu”. Ông nhìn nhận thế nào về điều này?

PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi: Nhiều người cho rằng học y phải vừa giỏi vừa có điều kiện kinh tế tốt. Tôi nghĩ nhận định đó chưa hoàn toàn đúng.





Tất nhiên, điều kiện kinh tế thuận lợi sẽ giúp việc học tập dễ dàng hơn. Tuy nhiên, xã hội và nhà trường luôn có những cơ chế hỗ trợ dành cho sinh viên khó khăn.





Tại Đại học Y Dược TP.HCM, tôi có thể khẳng định chưa có sinh viên nào phải bỏ học vì không có tiền đóng học phí. Nhà trường luôn có chính sách hỗ trợ kịp thời để các em tiếp tục việc học.





Tôi cũng tin rằng những sinh viên từng trải qua khó khăn thường là những người thấu hiểu giá trị của việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng và có thể trở thành những bác sĩ, nhân viên y tế tận tâm trong tương lai.

Ngoài học phí, môi trường học tập của khối ngành sức khỏe cũng khiến nhiều học sinh lo lắng. Nhà trường làm gì để sinh viên dễ thích nghi hơn khi bước vào đại học?

PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi: Việc chuyển từ học sinh phổ thông sang môi trường đại học luôn mang đến nhiều bỡ ngỡ, đặc biệt với khối ngành sức khỏe có cường độ học tập cao.





Để giúp sinh viên thích nghi tốt hơn, nhà trường duy trì nhiều hoạt động kết nối giữa các thế hệ sinh viên. Chẳng hạn, sinh viên khóa trên sẽ tổ chức lễ kết nghĩa để hỗ trợ, đồng hành cùng khóa dưới ngay từ những ngày đầu nhập học.





Ngoài ra, hệ thống cố vấn học tập cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ sinh viên về học tập, môi trường sống cũng như các hoạt động tại trường. Chúng tôi mong muốn sinh viên cảm nhận được rằng mình luôn có sự đồng hành và hỗ trợ trong suốt quá trình học tập.





AI không thể thay thế bác sĩ

Với ngành Tâm lý học định hướng lâm sàng, chương trình đào tạo của trường có gì khác so với các ngành tâm lý học hiện nay?

PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi: Điểm khác biệt lớn nhất là định hướng đào tạo gắn với môi trường bệnh viện và chăm sóc người bệnh. Trong quá trình học, sinh viên sẽ được thực hành chủ yếu tại bệnh viện, trực tiếp hỗ trợ nhân viên y tế và người bệnh. Đây là môi trường giúp sinh viên sớm hình thành kỹ năng nghề nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tinh thần và hỗ trợ điều trị lâm sàng. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên chủ yếu làm việc trong hệ thống bệnh viện hoặc các cơ sở chăm sóc sức khỏe.

Bên cạnh yêu cầu bám sát thực tiễn lâm sàng và sản xuất, chuyển đổi số cũng đang là bài toán lớn của ngành y tế, đặc biệt trong bối cảnh AI phát triển mạnh. Nhà trường đã cập nhật chương trình đào tạo ra sao để sinh viên không bị tụt hậu?

PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi: Nhiều người lo ngại AI sẽ thay thế con người trong lĩnh vực y tế. Tuy nhiên, theo tôi, điều đáng lo hơn là những nhân viên y tế không biết ứng dụng AI sẽ bị thay thế bởi những người sử dụng tốt công nghệ này.





Để đáp ứng xu hướng mới, nhà trường đã có nhiều thay đổi trong chương trình đào tạo. Chúng tôi đưa AI vào giảng dạy như một nội dung bắt buộc trong một số học phần, đặc biệt là các môn liên quan đến tin học và công nghệ.





Trong thời gian tới, khoảng 20% học phần sẽ được tích hợp ứng dụng AI. Điều này cho thấy AI không phải lực cản hay yếu tố thay thế con người, mà là công cụ hỗ trợ để nâng cao năng lực chuyên môn và hiệu quả làm việc.

Một số học sinh cũng băn khoăn liệu AI có thể thay thế một phần công việc trong ngành y dược, từ đó khiến các em e dè khi chọn khối ngành sức khỏe. Ông nhìn nhận thế nào?

PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi: Tôi có thể khẳng định AI không thể thay thế con người trong lĩnh vực y tế.





Hiện nay, y học đã có nhiều công nghệ hiện đại như robot phẫu thuật hay các hệ thống hỗ trợ chẩn đoán. Tuy nhiên, việc đưa ra quyết định điều trị, đánh giá tình trạng bệnh nhân hay tư duy chuyên môn vẫn cần con người đảm nhiệm.





AI chủ yếu đóng vai trò hỗ trợ để công việc trở nên nhanh hơn, chính xác hơn. Ví dụ trong chẩn đoán hình ảnh hay xét nghiệm, AI giúp xử lý dữ liệu hiệu quả hơn rất nhiều. Điều này cũng giống như việc máy tính hỗ trợ con người tính toán trước đây.





Vì vậy, AI nên được xem là công cụ thúc đẩy sự phát triển của y học chứ không phải yếu tố thay thế bác sĩ hay nhân viên y tế.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra nhanh chóng, ngoài kiến thức chuyên môn, sinh viên ngành sức khỏe cần chuẩn bị thêm những kỹ năng gì?

PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi: Ngoài chuyên môn, sinh viên cần trang bị thêm nhiều kỹ năng mềm để thích nghi với môi trường làm việc hiện đại.





Trong đó, kỹ năng giao tiếp là yếu tố rất quan trọng đối với nhân viên y tế. Bên cạnh đó, sinh viên cũng cần rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, khả năng hoạt động trong tập thể và kỹ năng lãnh đạo.





Đây đều là những kỹ năng cần thiết để phát triển nghề nghiệp lâu dài trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.





Du lịch y tế đang được xem là một hướng phát triển tiềm năng của ngành y. Nhà trường có định hướng gì để nâng cao kỹ năng và ngoại ngữ cho sinh viên?

PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi: Hiện nay, du lịch y tế chưa được đề cập quá nhiều trong chương trình đào tạo. Tuy nhiên, thực tế cho thấy ngày càng có nhiều người nước ngoài và Việt kiều đến Việt Nam để sử dụng dịch vụ y tế.





Ví dụ trong lĩnh vực răng hàm mặt, nhiều phòng khám tại Việt Nam đang thu hút lượng lớn khách quốc tế nhờ chất lượng điều trị tốt và chi phí hợp lý.





Đây là xu hướng mà nhà trường cũng quan tâm và định hướng cho sinh viên trong tương lai, đặc biệt ở các kỹ năng giao tiếp và khả năng ngoại ngữ để đáp ứng môi trường làm việc quốc tế hơn.





Đừng chỉ nhìn mức lương lúc mới ra trường

Trên mạng xã hội, nhiều người gọi sinh viên y là “thế hệ tinh hoa”. Ông nhìn nhận thế nào về cách gọi này?

PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi: Theo truyền thống của các trường y dược, những sinh viên bước chân vào ngành thường là những em có kết quả học tập rất tốt ở bậc phổ thông. Có thể nói đó là những học sinh ưu tú.





Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là sau khi vào trường, các em sẽ tiếp tục được rèn luyện để trở thành những người làm nghề vừa có chuyên môn, vừa có trách nhiệm với cộng đồng.





Trong lĩnh vực y tế, việc học không dừng lại sau khi tốt nghiệp đại học mà là quá trình học tập suốt đời. Chừng nào còn hành nghề, người làm y tế vẫn phải tiếp tục cập nhật kiến thức và nâng cao năng lực chuyên môn.

Nhà trường hiện kết nối với doanh nghiệp và các đơn vị chuyên môn như thế nào để hỗ trợ cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp?

PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi: Hiện nay, việc kết nối với doanh nghiệp và các đơn vị chuyên môn đã trở thành một phần trong quá trình đào tạo của nhà trường.





Với khối ngành y khoa, sinh viên không chỉ học tại giảng đường mà còn được thực hành, trải nghiệm tại các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa. Đây là môi trường giúp các em tiếp cận thực tế nghề nghiệp từ rất sớm.





Tương tự, với các ngành như Dược học, sinh viên cũng được kết nối với các công ty sản xuất, phân phối dược phẩm để trải nghiệm nhiều vị trí công việc khác nhau. Tôi cho rằng chính quá trình tiếp xúc thực tiễn ngay trong thời gian học sẽ giúp sinh viên thuận lợi hơn khi tìm việc sau khi ra trường.

Triển vọng nghề nghiệp của hai ngành mới là Công nghệ dược phẩm và Tâm lý học định hướng lâm sàng trong 5-10 năm tới. Ông đánh giá thế nào?

PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi: Theo tôi, đây không phải những ngành chỉ mang tính xu hướng trong ngắn hạn mà là những lĩnh vực có nhu cầu lâu dài.





Chừng nào xã hội còn cần thuốc thì vẫn cần nhân lực trong lĩnh vực công nghệ dược phẩm. Tương tự, khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe tinh thần ngày càng tăng, đặc biệt với các bệnh lý thần kinh và tâm thần, xã hội vẫn sẽ cần các chuyên gia tâm lý lâm sàng.





Hai ngành này không phải ngành hot, nhưng đều đóng vai trò trong hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện và sẽ tiếp tục phát triển cùng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của con người.

Bên cạnh tỷ lệ chọi cao, mức thu nhập sau khi ra trường cũng là điều nhiều học sinh và phụ huynh quan tâm. Ông nhìn nhận thế nào về mức lương của nhân viên y tế mới tốt nghiệp?

PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi: Nếu chỉ nhìn vào mức lương ngay sau khi tốt nghiệp thì có thể nhiều người sẽ cảm thấy chưa tương xứng với thời gian và công sức đầu tư cho ngành y.





Tuy nhiên, quá trình đào tạo của nhân viên y tế không dừng lại sau khi tốt nghiệp đại học. Khi mới ra trường, các em vừa làm việc vừa tiếp tục học hỏi và tích lũy kinh nghiệm.





Khi đã đủ năng lực chuyên môn và có thể hành nghề độc lập, thu nhập của bác sĩ hay nhân viên y tế sẽ thay đổi đáng kể. Vì vậy, không nên đánh giá ngành nghề chỉ dựa trên mức lương ở giai đoạn đầu sau tốt nghiệp.

So với mặt bằng chung trong khu vực, thu nhập của nhân viên y tế Việt Nam hiện nay đang ở đâu?

PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi: Theo tôi, mức thu nhập hiện nay vẫn chưa thực sự tương xứng với đóng góp của nhân viên y tế.





Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhà nước đã có nhiều chính sách cải thiện chế độ và thu nhập cho lực lượng này. Tôi tin rằng cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế, thu nhập của nhân viên y tế cũng sẽ tiếp tục được cải thiện trong thời gian tới.





Khi tinh hoa trở thành bác sĩ nội trú

Nhắc đến chất lượng đầu ra của sinh viên y, chương trình bác sĩ nội trú luôn là mục tiêu của rất nhiều sinh viên. Theo ông, điều gì khiến chương trình này nhận được sự quan tâm lớn như vậy?

PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi: Bác sĩ nội trú là chương trình đào tạo có tính chọn lọc và chuyên sâu rất cao. Hiện nay, nhờ sự phát triển của mạng xã hội và truyền thông, chương trình này được nhiều người biết đến hơn. Tuy nhiên, bản chất của bác sĩ nội trú vẫn là quá trình đào tạo những bác sĩ có năng lực chuyên môn vững vàng.





Đây là chương trình có tính cạnh tranh cao vì sinh viên chỉ có một lần dự thi vào năm tốt nghiệp. Sau khi trúng tuyển, các em sẽ tiếp tục trải qua 3 năm đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực chuyên khoa mình lựa chọn.





Có thể nói, những sinh viên vốn đã rất giỏi sẽ tiếp tục được rèn luyện trong môi trường chuyên biệt và khắt khe hơn để trở thành đội ngũ bác sĩ chất lượng cao.

Nhiều người gọi bác sĩ nội trú là “tinh hoa của tinh hoa”. Vậy chương trình này khác gì so với đào tạo thạc sĩ hay tiến sĩ?

PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi: Lĩnh vực y tế nói chung có hai hướng đào tạo chính. Nếu muốn phát triển năng lực hành nghề, sinh viên sẽ theo các chương trình nội trú hoặc chuyên khoa. Còn nếu muốn phát triển năng lực nghiên cứu, các em có thể học thạc sĩ hoặc tiến sĩ.





Hiện nay, chương trình thạc sĩ cũng được chia thành hướng nghiên cứu và hướng ứng dụng. Tùy định hướng nghề nghiệp, sinh viên sẽ lựa chọn lộ trình phù hợp.





Với những bạn muốn nâng cao năng lực thực hành và chuyên môn lâm sàng, chương trình nội trú thường là mục tiêu lớn. Trong khi đó, các chương trình thạc sĩ, tiến sĩ phù hợp hơn với định hướng nghiên cứu và phát triển học thuật.

Nếu muốn theo đuổi chương trình bác sĩ nội trú, sinh viên cần chuẩn bị gì và phải đáp ứng điều kiện nào?

PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi: Điều kiện đầu tiên là sinh viên phải tốt nghiệp từ loại khá trở lên mới đủ điều kiện dự thi.





Sau đó, các em sẽ tiếp tục trải qua quá trình tuyển chọn cạnh tranh tùy theo quy định của từng trường. Mỗi cơ sở đào tạo sẽ có cách thức tuyển sinh khác nhau, có nơi yêu cầu chọn chuyên ngành trước khi thi, có nơi sau khi có kết quả mới chọn chuyên ngành.





Vì vậy, sinh viên cần chuẩn bị từ sớm cả về học lực lẫn định hướng nghề nghiệp nếu muốn theo đuổi chương trình này.

Sau buổi trò chuyện hôm nay, có thể thấy việc thi vào trường y đã khó, nhưng quá trình học và theo nghề còn nhiều thử thách hơn. Ông có lời khuyên nào dành cho học sinh muốn theo đuổi khối ngành sức khỏe?

PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi: Theo tôi, điều quan trọng nhất là các bạn phải thật sự yêu thích ngành nghề mình lựa chọn, chứ không nên chọn chỉ vì thấy đó là ngành “hot” hay dễ xin việc.





Ngành khoa học sức khỏe có khối lượng kiến thức rất lớn, đòi hỏi sự kiên trì và quá trình khổ luyện lâu dài. Nhiều học sinh học rất giỏi ở phổ thông nhưng khi vào đại học vẫn cảm thấy choáng ngợp vì cường độ học tập cao.





Để trở thành một người hành nghề tốt, sinh viên không chỉ cần kiến thức mà còn phải rèn luyện kỹ năng và bản lĩnh nghề nghiệp qua thời gian.





Tuy nhiên, các em cũng không đơn độc trên hành trình đó. Các thầy cô luôn đồng hành, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập. Nếu có quyết tâm và đủ đam mê, các bạn hoàn toàn có thể đi đến đích.





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