Xếp hạng 7 kẻ thù sừng sỏ của Wolverine

Wolverine đã trở thành một trong những siêu anh hùng được yêu thích nhất thời hiện đại. Người Sói đã chuyển biến từ một X-Men nổi tiếng nói nhiều dần dần trở thành nhân vật mang tính biểu tượng cho sự mạnh mẽ của các siêu anh hùng. Wolverine là anh hùng Marvel đầu tiên gia nhập cả ba biệt đội lớn: X-Men, Avengers và Fantastic Four. Wolverine phải chiến đấu với kẻ thù đến từ khắp Vũ trụ Marvel. Một số trong đó là những phản diện hùng mạnh nhất đa vũ trụ; một số khác lại cũng có thân phận siêu anh hùng nhưng khác biệt nhau về quan điểm.