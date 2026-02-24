Xếp hạng 7 kẻ thù sừng sỏ của Wolverine

|
Wolverine đã trở thành một trong những siêu anh hùng được yêu thích nhất thời hiện đại. Người Sói đã chuyển biến từ một X-Men nổi tiếng nói nhiều dần dần trở thành nhân vật mang tính biểu tượng cho sự mạnh mẽ của các siêu anh hùng. Wolverine là anh hùng Marvel đầu tiên gia nhập cả ba biệt đội lớn: X-Men, Avengers và Fantastic Four. Wolverine phải chiến đấu với kẻ thù đến từ khắp Vũ trụ Marvel. Một số trong đó là những phản diện hùng mạnh nhất đa vũ trụ; một số khác lại cũng có thân phận siêu anh hùng nhưng khác biệt nhau về quan điểm.
“Weapon X” là một trong những câu chuyện hay nhất về Wolverine. Và nó đã đem đến cho độc giả một trong những kẻ phản diện đáng sợ nhất từng đối đầu với Wolverine. Abraham Cornelius là một thành viên đứng đầu của dự án Weapon X. Chính hắn là người chịu trách nhiệm biến Logan thành một cỗ máy giết người tàn bạo. Dù hắn không sở hữu siêu năng lực đặc thù, Abraham vẫn sử dụng sự thông minh của mình như một vũ khí sắc bén, khiến Người Sói không ít lần chật vật.
Mystique là nhân vật phản diện quen thuộc đối với những người hâm mộ dòng truyện tranh siêu anh hùng X-men. Chính xác hơn, Mystique đi qua đi lại giữa lằn ranh thiện-ác trong suốt nhiều năm. Cô ấy là một trong những nhân vật phản diện chính của kỷ nguyên Claremont và nhiều lần đụng độ Wolverine. Khả năng chiến đấu, biến hình và cả hồi phục vật lý khiến Mystique trở thành đối thủ đáng gờm của Người Sói.
Bloodscream xuất hiện khá sớm trong Wolverine (Vol 2). Hắn là một ma cà rồng đã sống nhiều thế kỷ và sở hữu sức mạnh trong truyền thuyết. Là cơn ác mộng của nhiều người nhưng Bloodscream lại khao khát có thể trở lại thành người. Hắn nhận ra cách duy nhất là phải uống máu của một kẻ bất tử khác. Điều này khiến Bloodscream liên tục bám đuổi Wolverine, và cả hai đã tạo ra vô số trận chiến đẫm máu.
Giống như Mystique, Sabretooth là kẻ thù quen thuộc của Wolverine. Mức độ nguy hiểm của kẻ phản diện này là điều không phải bàn cãi. Victor Creed (Sabertooth) nổi tiếng như một dị nhân hoang dã, sở hữu sức mạnh siêu phàm; bộ móng vuốt và răng sắc như dao cạo; sự nhanh nhẹn phi thường, giác quan siêu nhạy và khả năng hồi phục mạnh mẽ. Hắn từng không ít lần đánh bại Wolverine trong suốt lịch sử đối đầu của cả hai.
Cyber là một dị nhân có nhiều điểm tương đồng với Wolverine. Nhiều bộ phận cơ thể hắn được làm bằng Adamantium khiến hắn trở thành một phiên bản kẻ thù hoàn hảo cho Logan. Thậm chí Cyber còn vượt trội hơn ở khả năng ngoại cảm; hắn thường xuyên sử dụng sức mạnh tinh thần của mình để tạo ra các ảo giác tồi tệ hoặc thao túng tâm trí kẻ địch.
Với việc sở hữu rất nhiều Adamantium và khả năng hồi phục mạnh mẽ, dường như Wolverine đã có một cơ thể bất bại, rất khó bị tổn thương. Nhưng tất cả yếu tố đó nếu đặt trước mặt Magneto lại trở nên vô nghĩa. Magneto được xem là kẻ thù lớn nhất của X-Men, và nhất là đối với Wolverine. Siêu năng lực của kẻ phản diện hùng mạnh này là khả năng thao túng kim loại và điện từ. Như vậy, nói Magneto là thiên địch của Wolverine cũng không khác là bao.
Từng đối đầu với vô số kẻ địch nhưng đối thủ đáng gờm nhất của Wolverine lại là một người đồng đội đến từ Avengers. Hulk chính là cái tên mà Logan phải rất vất vả khi đối đầu. Từ sức mạnh đến khả năng hồi phục, không một yếu tố nào Hulk kém cạnh hơn “người đồng nghiệp”. Thậm chí với cơn thịnh nộ của mình, Hulk từng hạ sát Wolverine trong một số vũ trụ song song.
