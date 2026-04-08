Mệt mỏi vì quảng cáo YouTube

Nền tảng video lớn nhất thế giới gây xôn xao khi thử nghiệm các đoạn quảng cáo dài tới 90 giây không cho phép bỏ qua, nhắm trực tiếp vào người dùng ứng dụng trên Smart TV.

YouTube đang có những chiến lược nhắm trực tiếp vào cộng đồng người dùng trên smart TV.

Nhiều người dùng YouTube trên TV vừa ghi nhận một thay đổi gây tranh cãi. Thay vì những đoạn quảng cáo ngắn 15-30 giây như trước đây, họ bắt đầu phải đối mặt với các video quảng cáo kéo dài liên tục tới 90 giây mà không có nút "Bỏ qua quảng cáo".

Cộng đồng người dùng trên Reddit là những người đầu tiên báo cáo thay đổi này. Nhiều người cho biết họ cảm thấy bất ngờ khi thời gian chờ đợi để xem nội dung chính bị kéo dài một cách bất thường.

Đáng chú ý, định dạng này dường như chỉ đang được áp dụng giới hạn cho ứng dụng YouTube trên TV, trong khi người dùng di động và máy tính chưa ghi nhận hiện tượng tương tự.

Người dùng Reddit ghi nhận gặp phải quảng cáo không thể bỏ qua dài tới 1 phút 30 giây. Ảnh: Reddit.

Theo quy định chính thức hiện hành từ Google, các quảng cáo không thể bỏ qua trên TV thường được giới hạn ở mức 30 giây. Việc xuất hiện các đoạn clip dài 90 giây cho thấy thay đổi lớn trong chiến lược thương mại hóa của hãng.

Thực tế, vào đầu năm 2024, YouTube cũng đã xác nhận việc triển khai các quảng cáo 30 giây không thể bỏ qua nhằm tối ưu hóa doanh thu từ màn hình lớn.

Phân tích về động thái này, các chuyên gia công nghệ nhận định YouTube đang cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa nền tảng video trực tuyến và truyền hình truyền thống. Với các quãng nghỉ quảng cáo dài, trải nghiệm người dùng đang dần trở nên giống hệt việc xem các kênh truyền hình cáp trước đây.

Bên cạnh mục tiêu doanh thu, đây được xem là một đòn bẩy nhằm thúc đẩy dịch vụ trả phí. Bằng cách giảm trải nghiệm xem miễn phí, Google hy vọng sẽ tăng số lượng thuê bao trả phí hàng tháng.

"Việc giới thiệu các điểm quảng cáo 90 giây mới này cho thấy YouTube đang tăng cường áp lực để thúc đẩy những người dùng còn đang do dự đăng ký gói Premium", Android Authority nhận định.

Hiện tại, vẫn chưa rõ đây là một lỗi kỹ thuật hay là một đợt thử nghiệm diện rộng của YouTube. Phía Google hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức về việc liệu họ có thay đổi chính sách quảng cáo và cập nhật độ dài tối đa cho các đối tác truyền thông hay không.

Đối với người dùng phổ thông, việc xem quảng cáo là một phần tất yếu để duy trì nền tảng miễn phí. Tuy vậy, nếu định dạng 90 giây này được triển khai chính thức, nó có thể tạo ra một làn sóng phản đối mới trong cộng đồng người dùng YouTube.