Xe tải và ôtô con rượt đuổi, chèn ép nhau trên đường ở TP.HCM

Khi lưu thông đến giao lộ Lê Quang Đạo – Lê Thị Hà, người lái xe tải là T. xảy ra mâu thuẫn với tài xế T.K.L. (1991, ngụ Cà Mau) điều khiển ôtô con biển số 50E-058.XX.

Tài xế xe tải chặn đầu, đập kính xe con giữa đường ở TP.HCM Ngày 17/10, Đội CSGT An Sương phát hiện trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một xe tải đuổi theo, chèn ép và buộc một ôtô con dừng giữa đường, gây bức xúc dư luận.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) TP.HCM, ngày 17/10, Đội CSGT An Sương phát hiện trên mạng xã hội (TikTok, Facebook...) lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một xe tải đuổi theo, chèn ép và buộc một ôtô con dừng giữa đường, gây bức xúc dư luận.

Nhận thấy hành vi của hai tài xế có dấu hiệu vi phạm Luật Giao thông đường bộ và các quy định pháp luật khác, Đội CSGT An Sương đã nhanh chóng xác minh, mời các bên liên quan đến làm việc.

Hai tài xế dừng lại trên đường gây ảnh hưởng giao thông.

Kết quả xác minh cho thấy, khoảng 14 giờ ngày 16/10/2025, tài xế T.L.T. (sinh năm 1983, ngụ Đồng Tháp) điều khiển xe tải biển số 66H-014.XX lưu thông trên làn hỗn hợp đường Lê Quang Đạo, hướng từ vòng xoay An Sương đi Tây Ninh.

Khi đến giao lộ Lê Quang Đạo – Lê Thị Hà, trong lúc dừng chờ đèn đỏ, T. xảy ra mâu thuẫn với tài xế T.K.L. (sinh năm 1991, ngụ Cà Mau) điều khiển ôtô con biển số 50E-058.XX chạy cùng chiều. Sau đó, T. điều khiển xe tải đuổi theo, chèn ép buộc L. dừng xe bên trái làn ôtô.

Tại đây, T. dùng một vật giống thanh sắt đập vào kính bên trái xe của L. Tuy nhiên, hai bên sau đó đã xuống xe nói chuyện, giảng hòa rồi rời đi.

Hiện vụ việc đang được Đội CSGT An Sương phối hợp với Công an xã Hóc Môn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Qua vụ việc, Đội CSGT An Sương khuyến cáo người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức, ứng xử văn minh, tuyệt đối không tự ý giải quyết mâu thuẫn bằng hành vi cản trở, chèn ép hoặc gây gổ trên đường. Mọi tranh chấp cần được giải quyết theo đúng trình tự pháp luật.

Người điều khiển phương tiện nên chủ động nhường nhịn, giữ khoảng cách an toàn, nhất là tại các tuyến đường có mật độ giao thông cao.

Đội CSGT An Sương khẳng định sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi cố ý vi phạm, gây rối hoặc cản trở giao thông, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.