Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xe tải và ôtô con rượt đuổi, chèn ép nhau trên đường ở TP.HCM

  • Thứ bảy, 18/10/2025 11:04 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Khi lưu thông đến giao lộ Lê Quang Đạo – Lê Thị Hà, người lái xe tải là T. xảy ra mâu thuẫn với tài xế T.K.L. (1991, ngụ Cà Mau) điều khiển ôtô con biển số 50E-058.XX.

Tài xế xe tải chặn đầu, đập kính xe con giữa đường ở TP.HCM Ngày 17/10, Đội CSGT An Sương phát hiện trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một xe tải đuổi theo, chèn ép và buộc một ôtô con dừng giữa đường, gây bức xúc dư luận.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) TP.HCM, ngày 17/10, Đội CSGT An Sương phát hiện trên mạng xã hội (TikTok, Facebook...) lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một xe tải đuổi theo, chèn ép và buộc một ôtô con dừng giữa đường, gây bức xúc dư luận.

Nhận thấy hành vi của hai tài xế có dấu hiệu vi phạm Luật Giao thông đường bộ và các quy định pháp luật khác, Đội CSGT An Sương đã nhanh chóng xác minh, mời các bên liên quan đến làm việc.

Xe tai duoi oto TP.HCM anh 1

Hai tài xế dừng lại trên đường gây ảnh hưởng giao thông.

Kết quả xác minh cho thấy, khoảng 14 giờ ngày 16/10/2025, tài xế T.L.T. (sinh năm 1983, ngụ Đồng Tháp) điều khiển xe tải biển số 66H-014.XX lưu thông trên làn hỗn hợp đường Lê Quang Đạo, hướng từ vòng xoay An Sương đi Tây Ninh.

Khi đến giao lộ Lê Quang Đạo – Lê Thị Hà, trong lúc dừng chờ đèn đỏ, T. xảy ra mâu thuẫn với tài xế T.K.L. (sinh năm 1991, ngụ Cà Mau) điều khiển ôtô con biển số 50E-058.XX chạy cùng chiều. Sau đó, T. điều khiển xe tải đuổi theo, chèn ép buộc L. dừng xe bên trái làn ôtô.

Tại đây, T. dùng một vật giống thanh sắt đập vào kính bên trái xe của L. Tuy nhiên, hai bên sau đó đã xuống xe nói chuyện, giảng hòa rồi rời đi.

Hiện vụ việc đang được Đội CSGT An Sương phối hợp với Công an xã Hóc Môn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Qua vụ việc, Đội CSGT An Sương khuyến cáo người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức, ứng xử văn minh, tuyệt đối không tự ý giải quyết mâu thuẫn bằng hành vi cản trở, chèn ép hoặc gây gổ trên đường. Mọi tranh chấp cần được giải quyết theo đúng trình tự pháp luật.

Người điều khiển phương tiện nên chủ động nhường nhịn, giữ khoảng cách an toàn, nhất là tại các tuyến đường có mật độ giao thông cao.

Đội CSGT An Sương khẳng định sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi cố ý vi phạm, gây rối hoặc cản trở giao thông, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Tài xế đạp nhầm chân ga, ôtô tông loạn xạ ở TP.HCM

Ôtô tông nhiều phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ trên đường rồi lật nghiêng. Vụ việc khiến một số người bị thương nhẹ, các phương tiện hư hỏng.

17 giờ trước

Công an TP.HCM chỉ ra nguyên nhân dẫn đến thảm kịch tai nạn giao thông

Chiều 16/10, Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó trưởng phòng PC08, Công an TP.HCM, đã chỉ rõ nhiều nguyên nhân dẫn đến hàng loạt vụ tai nạn thương tâm liên tiếp xảy ra trên địa bàn.

19 giờ trước

Tiến độ đường ven biển hơn 7.000 tỷ của TP.HCM

Với tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng, tuyến đường ven biển dài gần 77 km đang được thi công khẩn trương, trong đó một số đoạn đã được mở rộng lên 6-8 làn xe.

06:00 15/10/2025

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/thot-tim-canh-xe-tai-va-o-to-con-ruot-duoi-chen-ep-nhau-tren-duong-o-tphcm-post1788226.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Xe tải đuổi ôtô TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh Cà Mau Ôtô rượt đuổi Xe tải rượt ôtô Xe tải đuổi ôtô Rượt đuổi trên đường Rượt đuổi TP.HCM

    Đọc tiếp

    Chi tiet lich nghi Tet Nguyen dan, Quoc khanh nam 2026 hinh anh

    Chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán, Quốc khánh năm 2026

    39 phút trước 13:24 18/10/2025

    0

    Bộ Nội vụ vừa thông báo chính thức 9 ngày nghỉ Tết Âm lịch năm 2026 (từ ngày 14/2/2026 - 22/2/2026) đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Dịp lễ Quốc khánh năm 2026 được nghỉ 5 ngày.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý