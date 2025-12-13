Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xe tải va chạm xe đạp điện, 2 học sinh ở Hải Phòng thương vong

  • Thứ bảy, 13/12/2025 21:52 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Xe tải và xe đạp điện đi ngược chiều va chạm trên Tỉnh lộ 360 (Hải Phòng), 2 học sinh lớp 10 đang trên đường đi học về bị thương nặng, một em không qua khỏi.

Các lực lượng chức năng TP Hải Phòng đang phối hợp xác minh, làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 2 học sinh lớp 10 thương vong trên đường đi học về, xảy ra tại xã An Lão (Hải Phòng) lúc khoảng 16h45’ ngày 13/12.

Thuong vong anh 1

Vụ va chạm khiến 2 học sinh thương vong.

Vào thời điểm trên, anh Vũ Văn Sơn (sinh năm 1984, trú tại phường Phù Liễn, TP Hải Phòng) lái ô tô tải loại 1 tấn biển kiểm soát 5H-005xx trên Tỉnh lộ 360, theo hướng từ xã An Lão đi phường Kiến An. Đến trước cửa số nhà 15 Trần Tất Văn thuộc địa bàn xã An Lão, xe này va chạm với xe đạp điện do em Nguyễn T. M. cầm lái, chở sau em Nguyễn H. M. (cả hai đều sinh năm 2010, trú tại xã An Lão) chạy theo hướng ngược lại, gây thương tích nặng.

Em Nguyễn T. M. chết trên đường đi cấp cứu, còn em Nguyễn H.M đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghĩ Việt Tiệp Hải Phòng.

Thuong vong anh 2

Hiện trường vụ tai nạn.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT phối hợp với Công an địa phương đến bảo vệ hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời thu thập chứng cứ xác minh, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hai nạn nhân đều là học sinh lớp 10 tại một trường THPT tại địa phương.

Cũng ở Hải Phòng cách đây chưa lâu xảy ra vụ tai tạn chết người do xe tải va chạm xe máy. Khoảng 7h30 ngày 8/11, tại ngã tư KM 27+800 Quốc lộ 10 (đoạn qua phường An Dương), ô tô tải mang biển kiểm soát 99B... đi theo hướng Thái Bình - Hải Phòng do tài xế Hoàng Văn Xoá (sinh năm 1999, ở xã Khôn Lùng, tỉnh Tuyên Quang) cầm lái va chạm với xe máy đi cùng chiều.

Hai cô gái trên xe máy gồm chị Lò Thị Việt (người cầm lái) và Nền Thị Thu Hà (người ngồi phía sau) đều tử nạn ngay tại hiện trường; xe máy bị hư hỏng. Các nạn nhân sinh năm 2007, người xã Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Theo lực lượng CSGT, khu vực xảy ra tai nạn có nhiều đường giao nhau, các làn đường nhỏ hẹp, mật độ giao thông đông.

Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng đã kiến nghị đơn vị quản lý mở rộng làn đường về phía mép đường và phân lại làn đường để đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu các vụ tai nạn có thể xảy ra.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Nam công nhân tử vong thương tâm dưới gầm xe đầu kéo container ở TPHCM

Nam công nhân điều khiển xe máy trên đường nội bộ trong khu công nghiệp đã va chạm với xe đầu kéo container và tử vong tại chỗ.

13:07 11/12/2025

Vụ tai nạn 11 người thương vong: Lái xe đầu kéo dương tính với ma túy

Trong vụ tai nạn trên cao tốc làm 4 người chết, tài xế xe khách lái xe liên tục trong thời gian 5 tiếng đồng hồ, còn tài xế xe đầu kéo dương tính với chất ma túy.

07:17 10/12/2025

11 người thương vong trên cao tốc: Cô dâu, chú rể cùng họ hàng gặp nạn

Vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến 3 người tử vong tại chỗ, 8 người bị thương. Các nạn nhân đều là người nhà đi đám cưới về thì gặp nạn, trong đó có cả cặp vợ chồng mới cưới.

14:04 9/12/2025

https://vtcnews.vn/xe-tai-va-cham-voi-xe-dap-dien-2-hoc-sinh-lop-10-o-hai-phong-thuong-vong-ar992816.html

Vũ Minh Khang/VTCNews

Thương vong Hải Phòng Thái Bình học sinh va chạm Hải Phòng

    Đọc tiếp

    Thoi tiet ngay 14/12: Bac Bo tiep tuc ret, Trung Bo mua lon hinh anh

    Thời tiết ngày 14/12: Bắc Bộ tiếp tục rét, Trung Bộ mưa lớn

    57 phút trước 22:11 13/12/2025

    0

    Ngày 14/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ khiến trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, kèm mưa rào rải rác. Khu vực Trung Bộ, đặc biệt từ Thanh Hóa đến Huế và dọc duyên hải Nam Trung Bộ, có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông.

    Phat hien thi the troi tren song o Ca Mau hinh anh

    Phát hiện thi thể trôi trên sông ở Cà Mau

    1 giờ trước 21:59 13/12/2025

    0

    Thi thể được người dân phát hiện trôi trên sông ở Cà Mau là nam, khoảng 40 tuổi không mặc áo, chỉ có chiếc quần cụt màu xanh. Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung xem, quay chụp đưa lên mạng xã hội.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý