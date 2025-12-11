Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nam công nhân tử vong thương tâm dưới gầm xe đầu kéo container ở TPHCM

  • Thứ năm, 11/12/2025 13:07 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nam công nhân điều khiển xe máy trên đường nội bộ trong khu công nghiệp đã va chạm với xe đầu kéo container và tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến nam công nhân tử vong.

Ngày 11/12, Công an TPHCM đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo container và xe máy trong khu công nghiệp thuộc phường Thuận Giao, khiến một người tử vong, vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, sáng sớm cùng ngày, người đàn ông điều khiển xe máy, lưu thông trên đường Bùi Hữu Nghĩa. Khi tới đoạn ngã tư giao với đường Hữu Nghị, xe máy bị xe đầu kéo container rẽ trái tông trúng.

Sau khi xảy ra va chạm, xe máy và người điều khiển nằm dưới gầm xe đầu kéo container. Vụ tai nạn khiến người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ.

xe dau keo anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng CSGT và công an cơ sở đã có mặt tại hiện trường để giải quyết.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh N.V.H. (SN 1988, quê Đồng Tháp). Theo lời đồng nghiệp, anh H. làm công nhân, sau khi tan ca đêm, đi ăn sáng, trên đường về thì gặp tai nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an điều tra làm rõ.

