Vụ tai nạn 11 người thương vong: Lái xe đầu kéo dương tính với ma túy

Trong vụ tai nạn trên cao tốc làm 4 người chết, tài xế xe khách lái xe liên tục trong thời gian 5 tiếng đồng hồ, còn tài xế xe đầu kéo dương tính với chất ma túy.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VTC News

Tối 9/12, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin thêm về vụ tai nạn khiến 4 người tử vong xảy ra tại cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Theo Cục CSGT, quá trình xác minh, giải quyết vụ tai nạn, lực lượng chức năng xác định, Phạm Văn Kiều - lái xe khách biển số 29B-081.62 đã điều khiển xe khách liên tục trong thời gian 5 tiếng đồng hồ, quá thời gian lái xe theo quy định.

Bên cạnh đó, cả lái xe ô tô khách và hành khách trên xe đều không thắt dây đai an toàn, dẫn đến khi va chạm xảy ra, 2 người ngồi hàng ghế sau xe khách bị lực quán tính đẩy lên hàng ghế trước dẫn đến chấn thương nặng vùng cổ, mặt và tử vong tại chỗ; một người ngồi sau xe cũng bị va đập đa chấn thương và tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Còn đối với tài xế Bùi Mạnh Thắng - lái xe đầu kéo 15C-360.35 kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 15R-149.06, qua kiểm tra chất ma túy bằng phương pháp thử que test nước tiểu cho kết quả, nam tài xế này dương tính với chất ma túy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h12 ngày 9/12, tại km71+200 tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn qua thôn Bích Ngô, xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô khách mang biển kiểm soát 29B-081.62 và xe đầu kéo mang biển kiểm soát 15C-360.35 kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 15R-149.06

Hậu quả vụ tai nạn làm 13 người trên ô tô khách bị thương vong, trong đó 4 người tử vong, 9 người bị thương, phần đầu phương tiện này bị biến dạng.

Tại Công điện số 238, Thủ tướng giao Bộ trưởng Công an chỉ đạo Công an TP Đà Nẵng và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn nêu trên.

Trong đó, Thủ tướng đặc biệt lưu ý xử lý nghiêm với lái xe, chủ xe hoặc nhà xe và các cá nhân có liên quan trong trường hợp để xảy ra vi phạm quy định về điều kiện an toàn của phương tiện, việc chấp hành quy định của lái xe... trong vụ tai nạn nêu trên.