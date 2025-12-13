Xe tải va chạm trên cao tốc, tài xế mắc kẹt trong cabin

Sáng 13/12, trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, gần km153, đoạn qua xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe tải lưu thông cùng chiều. Vụ va chạm khiến một tài xế bị thương nặng, mắc kẹt trong cabin.

Theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên, xe tải hàng mang biển số 50E-396.31 lưu thông theo hướng Bắc – Nam, khi đến km153 thì va chạm mạnh vào đuôi xe tải mang biển số 43H-175.xx đang đi cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: B.H

Sau cú va chạm, xe tải hàng tiếp tục lao về phía trước, phần đầu cabin bị biến dạng nghiêm trọng, tài xế bị thương và mắc kẹt trong cabin.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông) cùng đơn vị quản lý tuyến có mặt xử lý hiện trường, điều tiết giao thông.

Xe cẩu cứu hộ và lực lượng chức năng nhanh chóng phá cabin xe bị nạn, đưa tài xế ra ngoài, chuyển đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng đã tạm đóng đoạn cao tốc từ nút giao Vĩnh Hảo đến nút giao Chợ Lầu. Các phương tiện được hướng dẫn rẽ ra Quốc lộ 1 để tiếp tục lưu thông.