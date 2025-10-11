Xe tải lật nhào giữa đường khi va chạm ôtô 7 chỗ ở TP.HCM

Sau khi xảy ra va chạm với ôtô 7 chỗ, xe tải lật nhào giữa đường. Vụ tai nạn làm hai phương tiện hư hỏng nặng.

Trưa 11/10, Công an TP.HCM đã hoàn tất khám nghiệm tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa ôtô 7 chỗ và xe tải vừa xảy ra trên địa bàn.

Ôtô 7 chỗ hư hỏng nặng sau va chạm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, tại ngã tư đường Võ Văn Tần, Phạm Văn Đồng thuộc phường Bình Dương, TP.HCM xảy ra vụ va chạm giữa ôtô 7 chỗ và xe tải.

Xe tải lật nhào giữa đường.

Va chạm mạnh khiến xe tải lật nhào giữa đường. Tại hiện trường, ôtô 7 chỗ hư hỏng nặng phần đầu, trong khi xe tải nằm giữa đường.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng CSGT Công an TP.HCM đến khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Vụ tai nạn làm tài xế xe tải bị thương nhẹ, cả hai phương tiện hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an điều tra làm rõ.