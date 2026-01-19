Xe tải lật ngang cầu, cửa ngõ TP.HCM tắc kéo dài

Một xe tải bất ngờ lật ngang trên đường Phan Văn Khải, đoạn gần cầu An Hạ (xã Củ Chi, TP.HCM), khiến giao thông cửa ngõ Tây Bắc ùn tắc nghiêm trọng nhiều giờ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h ngày 19/1, xe tải mang biển kiểm soát TP.HCM lưu thông trên đường Phan Văn Khải theo hướng từ TP.HCM đi tỉnh Tây Ninh. Khi vừa qua cầu An Hạ khoảng 100 m, xe bất ngờ gặp sự cố, chao đảo rồi lật ngang giữa đường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường, chiếc xe tải nằm chắn gần như toàn bộ làn đường dành cho ô tô. Phần thùng xe bị móp méo, kính chắn gió vỡ vụn, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe trên mặt đường. Tài xế may mắn chỉ bị trầy xước nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng, song phương tiện bị hư hỏng nặng.

Sự cố xảy ra vào thời điểm phương tiện lưu thông đông khiến giao thông khu vực cửa ngõ Tây Bắc bị ảnh hưởng. Các phương tiện như xe container, xe khách, xe tải và ô tô con nối đuôi nhau di chuyển chậm nhiều km.

Xe cứu hộ đến giải quyết hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Củ Chi phối hợp với Trạm CSGT Tây Bắc (Phòng CSGT Công an TP.HCM) nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, phân luồng phương tiện và tổ chức cứu hộ, giải tỏa xe gặp nạn.

Đến hơn 11h30 cùng ngày, công tác xử lý hiện trường cơ bản hoàn tất, giao thông qua khu vực cầu An Hạ dần ổn định trở lại. Cơ quan chức năng xác định vụ việc không xảy ra va chạm với các phương tiện khác đang lưu thông.

Nguyên nhân vụ lật xe tải đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.