Xe tải lao lên dải phân cách, húc gãy biển báo ở TP.HCM

  • Thứ tư, 27/8/2025 18:33 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chiếc xe tải 5 tấn lao lên dải phân cách quốc lộ 1 (TP.HCM), húc gãy cột biển báo ngã xuống đường khiến một người đi xe máy bị ngã, giao thông qua khu vực ùn ứ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h sáng 27/8, xe tải 5 tấn (không chở hàng) do một nam tài xế cầm lái lưu thông trên quốc lộ 1, hướng từ cầu vượt Sóng Thần về vòng xoay An Sương.

Khi đến đoạn gần chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (phường Tam Bình, TP.HCM), xe tải bất ngờ lao lên dải phân cách bê tông, húc gãy cột biển báo rồi lật chắn ngang làn đường.

Xe tai huc bien TP.HCM anh 1

Xe tải lao lên dải phân cách, húc gãy biển báo làm người đi xe máy ngã nhào giữa đường.

Theo camera ghi lại, lúc cột biển báo đổ xuống, một người đàn ông đi xe máy gần đó không kịp tránh, ngã xuống đường. Nạn nhân chỉ bị trầy xước nhẹ, sau đó tự dựng xe di chuyển tiếp. Tài xế xe tải cũng không bị thương.

Vụ việc khiến giao thông trên quốc lộ 1 bị ùn ứ hơn một giờ. Nhận được tin bán, lực lượng Cảnh sát giao thông nhanh chóng có mặt, ghi nhận hiện trường, di dời phương tiện để giải tỏa ùn tắc.

Theo lực lượng chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định là tài xế xe tải không làm chủ tốc độ, thiếu chú ý quan sát dẫn đến sự cố.

Quốc lộ 1 qua TP.HCM hiện được chia làm ba đoạn với tổng chiều dài hơn 44 km, từ ngã ba Trạm 2 (TP Thủ Đức cũ) đến ranh giới tỉnh Tây Ninh. Từ cuối năm 2024, ba đoạn tuyến này lần lượt được đặt tên là Đỗ Mười, Lê Đức Anh và Lê Khả Phiêu.

Kẹt xe kéo dài ở cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM

Người dân lưu thông qua cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM sáng 27/8 phải chật vật trong cảnh kẹt xe kéo dài, đặc biệt tại khu vực cầu Bình Triệu 2.

8 giờ trước

Hiện trường vụ tài xế tử vong thương tâm dưới gầm xe tải ở TP.HCM

Chiều 25/8, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Hà Huy Giáp (phường An Phú Đông, TP.HCM) khiến tài xế xe công nghệ tử vong tại chỗ.

34:2061 hôm qua

Cô gái tử vong khi xe máy tông đuôi container ở TP.HCM

Nam thanh niên điều khiển xe máy, chở theo cô gái chạy vào làn ôtô, đã tông vào đuôi xe đầu kéo container. Vụ tai nạn khiến hai người thương vong.

15:08 23/8/2025

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

  • Đỗ Mười

    Đỗ Mười

    Đồng chí Đỗ Mười có tên thật là Nguyễn Duy Cống. Ông từng giữ chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ 6/1991 đến 12/1997, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng thứ ba của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ 6/1988 đến 7/1991.

    • Ngày sinh: 2/2/1917
    • Ngày mất: 1/10/2018
    • Nơi sinh: xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

