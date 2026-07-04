Xe tải bốc cháy trên cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, giao thông ùn tắc kéo dài

Xe tải đang lưu thông trên cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ (đoạn tỉnh Quảng Trị) bốc cháy, khiến tuyến đường hướng Bắc - Nam ùn tắc kéo dài nhiều km.

Theo UBND xã Kim Ngân (tỉnh Quảng Trị), khoảng 9h sáng 4/7, tại Km701+700 tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ chiếc xe tải khi đang chạy theo hướng Bắc - Nam, đoạn qua xã Kim Ngân thì bốc cháy.

Tại hiện trường, ngọn lửa lớn bao trùm thiêu rụi chiếc xe tải mang biển số 43H-120.XX, do tài xế N.H.T (SN 1991, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) lái.

Ngọn lửa lớn bao trùm, thiêu rụi chiếc xe tải trên cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, tài xế T. và phụ xe kịp thoát khỏi xe nên không gây thiệt hại về người.

Tuy nhiên, vụ cháy khiến giao thông trên cao tốc hướng Bắc - Nam bị ùn tắc kéo dài nhiều km. Các phương tiện phải di chuyển phải dừng lại chờ lực lượng chức năng xử lý hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để chữa cháy, phân luồng giao thông và đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua khu vực.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cách nay gần 1 tuần, cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Thanh Hóa cũng xảy ra vụ cháy xe khách giường nằm.

Theo đó, khoảng 14h45 ngày 28/6, tại Km338+700 cao tốc Bắc - Nam đoạn qua xã Trung Chính (tỉnh Thanh Hóa), chiếc xe khách giường nằm mang biển số 23B-005.xx đang đi theo hướng Hà Nội - Thanh Hóa bỗng nhiên bốc cháy dữ dội.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để xử lý. Đến khoảng hơn 15h cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

Tại hiện trường, chiếc xe bị hư hỏng nặng, giao thông trên tuyến cao tốc bị ùn tắc kéo dài.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe có nhiều hành khách. Khi ngọn lửa bùng phát, các hành khách kịp thời chạy thoát ra ngoài an toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục được xác minh, làm rõ.