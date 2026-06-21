Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xe container chở hơn 100 xe máy bốc cháy trên cầu bắc qua sông Lam

  • Chủ nhật, 21/6/2026 17:41 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Chiều 21/6, một vụ cháy lớn xảy ra trên cầu Bến Thủy 2 bắc qua sông Lam nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, thiêu rụi toàn bộ thùng xe container đang vận chuyển hơn 100 xe máy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, xe container mang biển kiểm soát 37H-110.xx lưu thông theo hướng Bắc - Nam. Khi đi qua cầu Bến Thủy 2, tài xế phát hiện khói và lửa bốc lên từ phía sau thùng container.

chay anh 1

Hiện trường vụ cháy.

Ngay lập tức, tài xế cho xe dừng khẩn cấp và tách phần đầu kéo ra khỏi rơ-moóc nhằm ngăn đám cháy lan rộng. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng bao trùm toàn bộ thùng container, cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Được biết, tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trên container có khoảng 100 xe máy nhãn hiệu Honda SH cùng một số loại xe khác. Toàn bộ số phương tiện này được cho là đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

chay anh 2

Thùng xe chở hơn 100 xe máy trơ khung sau vụ cháy.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ của Nghệ An phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp dập lửa và khống chế đám cháy.

Tại hiện trường, thùng container bị biến dạng hoàn toàn sau hỏa hoạn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại tài sản được đánh giá là rất lớn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Bỏ thủ tục nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy với công trình, phương tiện từ 1/7

Chính phủ quyết định bãi bỏ thủ tục nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đối với công trình, phương tiện giao thông.

6 giờ trước

Xe khách 29 chỗ cháy ngùn ngụt trong đêm ở Hà Nội

Phát hiện lửa bùng lên từ phía sau xe khi đang chạy qua Sóc Sơn (Hà Nội), tài xế cùng 3 em nhỏ kịp thời thoát ra ngoài trước khi phương tiện cháy rụi.

6 giờ trước

Liên tiếp xảy ra cháy rừng trong thời điểm nắng nóng gay gắt ở Quảng Trị

Khoảng 50 ha rừng chủ yếu là tràm, cỏ và thực bì đã bị cháy tại khu vực rừng phòng hộ thuộc thôn Tân Hải, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị.

9 giờ trước

https://vov.vn/xa-hoi/xe-container-cho-hon-100-xe-may-boc-chay-tren-cau-ben-thuy-2-bac-qua-song-lam-post1308426.vov

Bá Thăng/VOV.VN

cháy Nghệ An Hà Tĩnh Xe container sông Lam cầu Bến Thủy

    Đọc tiếp

    Ky uc am anh vu tham an o Bac Ninh hinh anh

    Ký ức ám ảnh vụ thảm án ở Bắc Ninh

    2 giờ trước 16:53 21/6/2026

    0

    Một ngày sau vụ trọng án, người thân và hàng xóm chưa thể nguôi ngoai nỗi ám ảnh khi nhớ lại cuộc chạy đua tuyệt vọng để cứu các nạn nhân.

    Ky da van, te te Java, cay gam duoc giao nop hinh anh

    Kỳ đà vân, tê tê Java, cầy gấm được giao nộp

    2 giờ trước 16:33 21/6/2026

    0

    Lực lượng kiểm lâm TP. Huế đã tiếp nhận 26 cá thể động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp. Trong số này có nhiều loài nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IB và IIB được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý