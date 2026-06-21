Liên tiếp xảy ra cháy rừng trong thời điểm nắng nóng gay gắt ở Quảng Trị

Khoảng 50 ha rừng chủ yếu là tràm, cỏ và thực bì đã bị cháy tại khu vực rừng phòng hộ thuộc thôn Tân Hải, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 20/6, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Ninh Châu (Quảng Trị) cho biết chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã khống chế thành công một đám cháy tại khu vực rừng phòng hộ thuộc thôn Tân Hải, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị.

Đáng chú ý, đây là vụ cháy rừng thứ hai liên tiếp xảy ra tại địa bàn xã Ninh Châu trong vòng 2 ngày vừa qua trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài.

Khống chế đám cháy rừng trồng ở Quảng Trị. Ảnh: TTXVN phát.

Vào lúc 11h50 ngày 20/6, người dân phát hiện một điểm cháy tại khu vực rừng phòng hộ thuộc thôn Tân Hải, xã Ninh Châu.

Chính quyền địa phương cùng 1 tổ công tác của Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) với 10 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với lực lượng của phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Quảng Trị), lực lượng Công an, Quân sự địa phương và người dân tiến hành chữa cháy.

Lực lượng chữa cháy đã huy động 6 xe chuyên dụng cùng lực lượng hàng trăm người đã được huy động tham gia dập lửa.

Đến khoảng 14h40 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, khoảng 50 ha rừng chủ yếu là tràm, cỏ và thực bì đã bị cháy.

Trước đó, vào ngày 19/6, tại khu vực thôn Tân Hải, xã Ninh Châu (Quảng Trị) cũng đã xảy ra một vụ cháy rừng. Đám cháy kéo dài nhiều giờ, buộc các lực lượng chức năng phải huy động hàng trăm người tham gia mới có thể dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Việc liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng trong thời gian ngắn ở xã Ninh Châu cho thấy nguy cơ cháy rừng đang ở mức cao, đòi hỏi các địa phương, lực lượng chức năng và người dân nâng cao cảnh giác, tăng cường tuần tra, kiểm soát và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.