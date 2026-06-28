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Xã hội

Xe khách bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc

  • Chủ nhật, 28/6/2026 22:07 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Đang lưu thông trên cao tốc qua tỉnh Thanh Hóa, chiếc xe khách bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến giao thông trên tuyến ùn tắc.

Khoảng 14h45 ngày 28/6, xe khách giường nằm biển kiểm soát 23B (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam theo hướng Hà Nội - Thanh Hóa. Khi xe di chuyển đến km338+700, đoạn qua địa phận xã Trung Chính thì bất ngờ gặp sự cố, bốc cháy.

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Chiếc xe bốc cháy khi đang trên cao tốc.

Tài xế điều khiển phương tiện vào gần lề đường, nhanh chóng gọi hành khách rời khỏi xe và trình báo lực lượng chức năng. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa bùng phát mạnh, khói lửa bốc cao cả chục mét.

Từ tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an Thanh Hóa đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy đồng thời phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực.

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Vụ cháy gây ùn tắc giao thông trên tuyến.

Khoảng 30 phút sau, đám cháy được khống chế, dập tắt. Tại hiện trường, xe khách bị hư hỏng nặng. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trên xe có nhiều hành khách song rất may, tất cả đã nhanh chóng rời xe an toàn nên không có thiệt hại về người.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được công an sở tại điều tra, làm rõ nguyên nhân.

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26:1574 hôm qua

https://tienphong.vn/xe-khach-boc-chay-ngun-ngut-tren-cao-toc-post1855176.tpo

Phạm Trường/Tiền Phong

cháy xe khách Thanh Hóa cao tốc bốc cháy sự cố tai nạn

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