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Xã hội

Tai nạn giữa xe tải và xe đầu kéo ở Hà Tĩnh khiến một người tử vong

  • Chủ nhật, 28/6/2026 16:44 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 12C, đoạn qua phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh vào rạng sáng 28/6 khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ, người chồng bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h20 ngày 28/6, trên quốc lộ 12C thuộc địa phận phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe đầu kéo.

Tai nan anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm trên, anh Nguyễn Văn T. (SN 1986, trú tổ dân phố Hưng Nhân, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe tải BKS 38H-016.xx, chở theo vợ là chị Lê Thị T. (SN 1987).

Khi di chuyển đến khu vực ngã ba quốc lộ 12C, xe tải do anh T. điều khiển đã va chạm với xe đầu kéo mang BKS UN-45.xx đang dừng đỗ bên đường. Vụ tai nạn khiến chị Lê Thị T. tử vong tại chỗ, anh Nguyễn Văn T. bị thương nặng và được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Tại hiện trường, phần đầu xe tải bị móp méo, biến dạng nghiêm trọng; xe đầu kéo hư hỏng nhẹ ở phần rơ-moóc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an phường Vũng Áng và các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

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https://vov.vn/xa-hoi/tai-nan-giua-xe-tai-va-xe-dau-keo-o-ha-tinh-khien-mot-nguoi-tu-vong-post1310425.vov

Bá Thăng/VOV.VN

Tai nạn Hà Tĩnh xe tải xe đầu kéo Hà Tĩnh

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