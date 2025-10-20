Xe tải biến dạng kỳ quái sau tai nạn liên hoàn trên cao tốc

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn qua phường Hải Vân (TP Đà Nẵng), làm hai tài xế bị thương, phương tiện hư hỏng nghiêm trọng.

Ngày 20/10, cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đang điều tra làm rõ vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan thuộc địa phận phường Hải Vân.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h30 cùng ngày, xe tải mang BKS 64C-077.34 lưu thông theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến Km42+200, xe tải kể trên tông vào đuôi ôtô mang BKS 79H-009.28 di chuyển cùng chiều.

Sau đó, xe tải tiếp tục lao tới và va chạm với ôtô mang BKS 37H-656.17 đang dừng bên lề đường cùng hướng.

Vụ việc khiến hai tài xế điều khiển xe tải 64C-077.34 và 37H-656.17 bị thương. Hai nạn nhân này được lực lượng chức năng cùng Đội quản lý vận hành hầm đường bộ Mũi Trâu nhanh chóng đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, xe tải mang BKS 64C-077.34 bị hư hỏng nghiêm trọng. Đầu xe bị "vò nát", biến dạng.

Lực lượng CSGT, Công an TP Đà Nẵng cũng ngay lập tức có mặt tại hiện trường, phối hợp với đơn vị quản lý cao tốc tổ chức cứu hộ, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.