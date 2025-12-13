Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xe khách tông xe đầu kéo, hai người bị thương nặng

  • Thứ bảy, 13/12/2025 15:24 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Khi lưu thông trên Quốc lộ 14, một xe khách 16 chỗ đã tông mạnh vào đuôi xe đầu kéo đang dừng bên đường, khiến hai hành khách bị thương nặng.

Ngày 13/12, Đội CSGT đường bộ số 2 - Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, tại Km1586+600m Quốc lộ 14 (thuộc địa phận xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách 16 chỗ và xe đầu kéo khiến hai người bị thương.

Thông tin ban đầu cho biết, vào lúc 9h19’ ngày 13/12, xe ô tô khách 16 chỗ BKS 29H-986.34 do Nguyễn Quang Trung (SN 1975, trú tại Hà Nội) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 14 hướng Kon Tum đi Gia Lai. Thời điểm này, trên xe chở 10 khách.

Tai nan giao thong anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến Km1586+600m Quốc lộ 14 đi qua xã Biển Hồ, xe khách trên bất ngờ tông vào phía sau xe đầu kéo BKS 82H-005.62 kéo theo rơ mooc 82R-004.58 đang đậu ở mép đường bốc hàng.

Hậu quả, vụ va chạm làm ông N.K.T. (SN 1966) chấn thương vùng bụng và ông C.X.B. gãy 1 cẳng chân. Tại hiện trường, cả hai phương tiện bị hư hỏng, thiệt hại ước tính 105 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT đã có mặt kịp thời đưa người bị nạn đi cấp cứu và điều tiết giao thông.

Hồ Nam/Tiền Phong

Tai nạn giao thông Kon Tum Gia Lai tai nạn xe chở khách

