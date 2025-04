Xe hút hầm cầu vừa xong, tài xế cho đổ thẳng ra sông

Ngày 4/4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang tiến hành lập hồ sơ xử lý đối với hai người điều khiển hai xe hút hầm cầu có hành vi xả thải trái phép ra môi trường.

Hai người này là Hoàng Văn Thái (34 tuổi) và Nguyễn Văn Trung (33 tuổi, cùng trú huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).

Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an xã Tân Hưng, TP Bà Rịa đã phục kích và bắt quả tang Thái và Trung điều khiển hai xe hút hầm cầu biển số 61C-359.xx và 51C-696.xx đang nối ống dẫn chất thải xả ra sông Dinh. Lực lượng công an đã lập biên bản và đưa người cùng phương tiện, tang vật về trụ sở làm việc.

Thái và Trung làm nghề hút hầm cầu từ năm 2023 đến nay. Sau khi hút chất thải từ bể phốt tại các nhà dân, cả hai điều khiển xe tới xả thải vào các khu đất trống, sau đó lắp đặt hệ thống ống dẫn ngầm để đổ ra sông Dinh.

