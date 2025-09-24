Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xe giường nằm va chạm xe máy trong đêm, một người tử vong

  • Thứ tư, 24/9/2025 08:00 (GMT+7)
  • 17 giờ trước

Vụ tai nạn nghiêm trọng tại Đồng Nai giữa xe khách và xe máy khiến một người tử vong, một người bị thương, nguyên nhân đang được điều tra, làm rõ.

Tai nan xe giuong nam anh 1

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN.

Tối 23/9, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường ĐT.741 (đoạn qua xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai) giữa xe khách giường nằm và xe máy, khiến một người chết, một người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 cùng ngày, chiếc xe khách giường nằm biển số 47H-058.37 (chưa rõ người điều khiển), lưu thông trên đường ĐT.741, hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi tỉnh Đắk Lắk, đến xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai, bất ngờ va chạm với xe máy biển số 93L2-5911 do 2 nam thanh niên khoảng hơn 20 tuổi điều khiển chở nhau, lưu thông cùng chiều phía trước.

Cú tông mạnh khiến hai nam thanh niên và xe máy bị văng xuống đường. Một người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương được đưa đi cấp cứu sau đó. Chiếc xe máy hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hình ảnh hai xe giường nằm vỡ nát sau cú tông trực diện trên quốc lộ Sớm 31/5, đang lưu thông trên quốc lộ 14 (Đắk Lắk), hai xe giường nằm bất ngờ tông trực diện, khiến nhiều người trọng thương.

Ôtô bị nước cuốn trôi khi qua cầu ở Đồng Nai

Chiếc taxi công nghệ do tài xế T.Q.M điều khiển đi qua cầu Lộc Lâm thì bất ngờ bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi xuống suối, rất may tài xế kịp bám vào bụi cây gần đó.

16:08 22/9/2025

Kẹt tay ga xe đạp điện, nam sinh lớp 11 tử vong trong trường học

Công an tỉnh Đồng Nai đang xác minh, làm rõ vụ việc một nam sinh lớp 11, Trường THPT Phú Riềng (huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước cũ), tử vong sau khi tự ngã xe đạp điện trong sân trường. Nạn nhân là em L.T.S. (16 tuổi, học sinh lớp 11).

21:28 13/9/2025

Cao tốc 8.500 tỷ khởi công gần 1 tháng, nhưng chưa có... mặt bằng

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú trong tháng 10.

10:28 9/9/2025

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://www.vietnamplus.vn/dong-nai-xe-khach-giuong-nam-va-cham-xe-may-trong-dem-khien-2-nguoi-thuong-vong-post1063604.vnp

Đậu Tất Thành/Vietnam+

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Tai nạn xe giường nằm Đồng Nai Tử vong Đồng Nai Xe khách Đồng Nai Tai nạn Đồng Nai Thanh niên Đồng Nai Đông Phú Đồng Nai

  • Đồng Nai

    Đồng Nai
    • Diện tích: 5.907,2 km²
    • Dân số: 3.001.135 người (2016)
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã, 9 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 251
    • Biển số xe: 60, 39

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý