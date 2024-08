Xe điện VF 5 lần đầu lên đỉnh, Xpander và Vios nỗ lực tăng tốc

Với doanh số gần 2.600 xe tại Việt Nam trong tháng 7, VinFast VF 5 Plus đã trở thành ôtô bán chạy nhất và tạo ra khoảng cách xấp xỉ 850 xe so với cái tên xếp sau. Theo nguồn tin riêng, tính từ đầu năm, hãng này đã hoàn tất bàn giao khoảng 15.000 xe VF 5 Plus tại Việt Nam, tức vượt xa gần như tất cả đối thủ trên thị trường. VinFast VF 5 Plus hiện có giá 468 triệu đồng chưa bao gồm pin, hoặc 548 triệu đồng nếu khách hàng chọn mua xe kèm pin.