Xe điện của Apple giống thế này

Ferrari đã chính thức trình làng Luce, mẫu siêu xe thể thao thuần điện đầu tiên của hãng. Đáng chú ý, thiết kế của xe mang đậm dấu ấn của Jony Ive, cựu giám đốc thiết kế lừng danh của Apple . Dự án này là sự hợp tác giữa Ive, Marc Newson và Ferrari. Mẫu xe mở ra một cấu trúc hoàn toàn mới nhưng vẫn giữ nguyên tiêu chuẩn hiệu suất đỉnh cao của Ferrari. Ảnh: Ferrari.

Nhờ lợi thế cấu trúc của xe điện, Luce sở hữu 4 cửa và 5 chỗ ngồi. Đây là chiếc Ferrari thương mại 5 chỗ đầu tiên trong lịch sử. Xe có phần mui kính lớn kéo dài xuống dưới thân. Cánh lướt gió khí động học được thiết kế dạng nổi ở cả trước và sau. Xe sử dụng bộ mâm có kích thước so le lớn nhất từ trước đến nay của hãng, với bệ bánh trước 23 inch và bánh sau 24 inch. Ảnh: HUGE*.

Bên trong khoang cabin, giao diện xe tập trung vào sự tối giản và các phím điều khiển vật lý. Bảng điều khiển kết hợp giữa nút bấm cơ học, núm xoay chế tác và màn hình kỹ thuật số do Samsung phát triển. Cụm đồng hồ được gắn trực tiếp vào trục vô-lăng để tối ưu góc nhìn. Đặc biệt, chìa khóa vật lý của xe làm từ kính Gorilla Glass và tích hợp màn hình E Ink tiết kiệm pin. Khi cắm chìa khóa vào khay, xe sẽ khởi động và mở khóa cần số. Giao diện người dùng của chiếc xe cũng gợi nhiều nét liên tưởng đến iOS. Phông chữ không chân, các biểu tượng phẳng cùng góc bo rất quen thuộc với người dùng táo khuyết. Ảnh: Ferrari.

Luce trang bị cấu trúc điện áp 800 V với 4 mô-tơ điện độc lập cho từng bánh. Công nghệ này được thừa hưởng từ siêu xe F80 và các chương trình đua xe của Ferrari. Hệ thống sản sinh tổng công suất lên tới 1.050 mã lực. Khối xe nặng 2,26 tấn này có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,5 giây và đạt tốc độ tối đa trên 310 km/h. Cụm pin 122 kWh dưới sàn xe giúp phương tiện di chuyển hơn 530 km mỗi lần sạc, hỗ trợ sạc nhanh 350 kW. Ảnh: HUGE*.

Hệ thống âm thanh trên Luce là điểm nhấn độc đáo khi dựa trên rung động cơ học thực tế, thay vì giả lập tiếng động cơ. Một cảm biến gia tốc gắn trên trục xe sẽ thu lại rung động từ các bộ phận chuyển động. Tín hiệu này sau đó được lọc và khuếch đại qua hệ thống loa, hoạt động tương tự cơ chế của một cây đàn guitar điện. Ảnh: Ferrari.

Kỹ thuật của xe cũng tối ưu hóa tính khí động học và quản lý nhiệt. Hệ thống lưới tản nhiệt chủ động sẽ đóng lại để giảm lực cản khi không cần làm mát. Hệ thống treo chủ động có thể hạ thấp đầu xe xuống 10 mm khi chạy tốc độ cao. Khung gầm xe kết hợp giữa nhôm đúc rỗng và nhôm định hình, giúp vỏ bọc pin tăng độ cứng xoắn thêm 35% so với các mẫu xe 4 cửa trước đây. Ảnh: HUGE*.

Sự kiện ra mắt này đánh dấu một trong những hợp tác phần cứng đầy tham vọng nhất của LoveFrom kể từ khi Jony Ive rời Apple. Hiện tại, studio thiết kế này vẫn đang tiếp tục phát triển các thiết bị AI thế hệ mới cùng OpenAI. Ảnh: HUGE*.

