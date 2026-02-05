Xe của Mercedes có thể massage đầu và vai

Hãng xe Đức vừa nộp một hồ sơ sáng chế, trong đó tính năng massage đầu được tích hợp vào phần tựa đầu của ghế ôtô.

Theo Carscoops, sự thoải mái trên xe từ lâu là một trong những lĩnh vực cạnh tranh chủ đạo của các hãng xe sang. Trong khoảng từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000, Mercedes là một trong số các hãng xe tiên phong trang bị ghế ngồi có chức năng massage cho ôtô bán ra thị trường.

Tính năng này hiện đã trở nên cực kỳ phổ biến, với những bộ ghế có khả năng xoa bóp lưng, nâng đỡ phần hông cho hành khách khi xe đang di chuyển. Tính đến thời điểm này của năm 2026, chưa có hãng xe nào chính thức mang hệ thống massage trang bị cho phần tựa đầu, và Mercedes nhiều khả năng sẽ là cái tên đầu tiên.

Một tài liệu bằng sáng chế nộp tại Đức cho thấy Mercedes-Benz đang nghiên cứu cách thức nâng tầm công nghệ massage trên ôtô.

Tài liệu của Mercedes mô tả một hệ thống tích hợp vào tựa đầu, bao gồm một cụm trung tâm với nhiều “cánh tay” cơ khí. Mỗi bộ phận này có thể thực hiện các chuyển động, rung và xoay để giúp toàn bộ phần đầu hành khách có cảm giác êm ái, nhẹ nhàng.

Hệ thống này còn được trang bị cảm biến để nhận diện chiều cao cũng như vị trí đầu người ngồi, từ đó điều chỉnh tính năng massage đầu theo từng chế độ cho phù hợp.

Kích thước tựa đầu nhỏ hơn so với lưng ghế, do đó khó có thể kỳ vọng hệ thống của Mercedes-Benz cung cấp lực massage đầu đủ mạnh.

Trên thực tế, việc massage phần đầu quá hiệu quả còn có thể gây mất tập trung cho người lái, vì thế những chuyển động nhẹ nhàng từ cụm massage ở tựa đầu hứa hẹn vừa đủ để mang lại cảm giác thư giãn cho hành khách trên xe.

Với bằng sáng chế cho hệ thống massage đầu, nhiều người kỳ vọng Mercedes sẽ có thể đi xa hơn - chẳng hạn tích hợp hệ thống massage cổ vai gáy vào lưng ghế trên các mẫu xe tương lai. Đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng, bởi phần cổ người lái gần như không tiếp xúc trực tiếp với ghế khi xe đang di chuyển.

Chuyên trang Carscoops đưa ra gợi ý cho Mercedes hay bất kỳ hãng xe nào, nếu đang phát triển một tính năng massage cổ vai gáy, có thể cân nhắc thiết kế một “cánh tay robot” thò ra từ tựa đầu để xoa bóp phần cổ.

Trên thực tế, người dùng không nên kỳ vọng quá nhiều vào tính tính năng massage đầu hay cổ vai gáy trên ôtô. Các hãng xe thường xuyên nộp những hồ sơ bằng sáng chế tương tự, nhưng không nhiều trong số đó được hiện thực hóa trên các mẫu xe thương mại.

Việc Mercedes nghiên cứu tích hợp chức năng massage vào tựa đầu do đó không đồng nghĩa ôtô của thương hiệu ngôi sao 3 cánh sớm được trang bị. Dù sao đi nữa, đây vẫn là một ý tưởng đáng để theo đuổi.