Xe bọc thép mang cờ Nga - Mỹ tấn công vào các vị trí của Ukraine

Theo tờ Kyiv Independent (Ukraine), một xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, gắn cả cờ Nga và Mỹ, đã tấn công vào vị trí của Ukraine tại tỉnh Zaporizhzhia.

Thông tin trên được kênh truyền thông Ukraine dẫn bài viết và hình ảnh của Đài RT (Nga), đăng tải vào ngày 18/8.

Đoạn video được cho là do binh sĩ thuộc Trung đoàn súng trường cơ giới số 70 của Sư đoàn Cận vệ 42 quay lại. Theo đánh giá, chiếc M113 trong video nhiều khả năng là loại vũ khí được các đồng minh phương Tây viện trợ cho Ukraine và sau đó bị Nga thu giữ lại trong chiến đấu.

Đoạn video được truyền thông Nga chia sẻ chỉ vài ngày sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại bang Alaska – sự kiện được Moskva tuyên bố là dấu hiệu cho việc chấm dứt tình trạng Moskva bị cô lập quốc tế.

Trong bài viết trên kênh Telegram, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak, đã có lên tiếng chỉ trích đoạn video trên khi “người Nga đang sử dụng biểu tượng của Mỹ” nhằm vào các cơ sở, công dân của nước này.

Theo tờ Kyiv Independent, trong thời gian qua, các kênh tuyên truyền Nga đã đăng tải nhiều nội dung ca ngợi Tổng thống Trump là “người giữ gìn hòa bình mang tính thực dụng”, đồng thời mô tả Ukraine, châu Âu và Anh là những bên cản trở tiến trình hòa bình.

Truyền thông Nga cũng thường xuyên lặp lại các tuyên bố trước đây của ông Trump rằng Tổng thống Zelensky và cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã “kích động” dẫn đến cuộc xung đột với Nga.

Đoạn video của RT xuất hiện không lâu sau khi Tổng thống Trump mô tả hội nghị thượng đỉnh vào ngày 15/8 với người đồng cấp Nga Putin là “10/10”, mặc dù hai bên chưa đạt được thỏa thuận hòa bình . Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng ông và Tổng thống Putin đã thống nhất về “nhiều điểm”, bao gồm khả năng trao đổi lãnh thổ giữa Nga và Ukraine.

Trong các tuyên bố gần đây, Tổng thống Trump khẳng định ông Zelensky có thể “chấm dứt chiến tranh gần như ngay lập tức” nếu chấp nhận nhượng bộ, đồng thời làm rõ rằng Ukraine sẽ không được gia nhập NATO hoặc đòi lại Crimea trong bất kỳ thỏa thuận nào do ông đứng ra dàn xếp với Moskva.

Theo Tổng tư lệnh Ukraine, ông Oleksandr Syrskyi, đoạn video được cho là quay tại tỉnh Zaporizhzhia, nơi Nga đang chuẩn bị mở một đợt tấn công mới, tái triển khai quân từ các khu vực khác trên chiến tuyến.

Khoảng 70% diện tích tỉnh Zaporizhzhia hiện nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga, trong đó có Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia – cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu. Nga đã tuyên bố sáp nhập Zaporizhzhia cùng ba khu vực khác của Ukraine vào tháng 9/2022, sau các cuộc trưng cầu dân ý.

Trước đó, Tổng thống Putin từng yêu cầu Ukraine rút khỏi các khu vực do Moskva kiểm soát ở Zaporizhzhia, Donetsk, Luhansk và Kherson như là một điều kiện tiên quyết để đàm phán hòa bình. Gần đây, các yêu cầu này được cho là đã thu hẹp lại, chỉ còn tập trung vào Donetsk và Luhansk.