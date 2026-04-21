Xây nhà ở xã hội khó hơn nhà thương mại?

Tình trạng chồng chéo quy định và kéo dài thủ tục hành chính đang gây khó cho dự án nhà ở xã hội. Một số quy định với nhà thương mại đã được tháo gỡ nhưng chưa khơi thông cho nhà xã hội.

Chia sẻ tại tọa đàm "Gỡ vướng để khơi thông nguồn cung nhà ở xã hội" do Báo Tuổi Trẻ tổ chức chiều 20/4, ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Lê Thành, cho biết UBND TP.HCM đã chỉ đạo thống nhất trình tự thủ tục làm dự án nhà ở xã hội gồm 7 bước, tương đương 132 ngày đối với dự án tư nhân.

Tuy nhiên, trên thực tế, một dự án vẫn phải xin ý kiến của 13 sở ngành. Qua các khâu từ chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng... có rất nhiều vấn đề phát sinh. Chỉ một ý kiến của sở ngành đều buộc doanh nghiệp phải thực hiện lại từ đầu, kéo dài thời gian hoàn thành thủ tục.

Thậm chí, một dự án nhà ở thương mại đã có quy hoạch 1/500 hiện nay không cần xin giấy phép xây dựng, nhưng nhà ở xã hội chưa được khơi thông tương tự.

"Tôi chỉ mong thời gian hoàn thiện thủ tục làm dự án nhà ở xã hội mất 3 lần 132 ngày là đã tốt lắm rồi", ông Nghĩa giãi bày.

Khó đủ đường

Bên cạnh vấn đề thủ tục, việc vay vốn để làm dự án cũng gặp khó khăn. Ông cho biết Lê Thành đã ký thỏa thuận cho vay với ngân hàng theo gói tín dụng 145.000 tỷ đồng trước khi khởi công dự án Lê Thành Tân Kiên năm 2024, nhưng đến nay "chưa giải ngân được đồng nào".

Lý do là hiện lãi suất huy động lên cao, ngân hàng không thể cho vay với mức ưu đãi 6,1%/năm của chương trình. Thậm chí, khi doanh nghiệp đề nghị được vay với lãi suất của nhà ở thương mại thì ngân hàng cũng không đồng ý vì sợ bị truy cứu trách nhiệm khi cho vay không đúng đối tượng.

Trong khi đó, Kim Oanh Group, hiện đã triển khai 3 dự án nhà ở xã hội với 3.555 sản phẩm, cũng chỉ ra các thách thức như thiếu quỹ đất phù hợp, thủ tục pháp lý kéo dài, áp lực chi phí trong khi giá bán bị khống chế và bài toán đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng.

Ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Lê Thành kể về hàng loạt khó khăn, vướng mắc trong hành trình thực hiện một dự án nhà ở xã hội. Ảnh: BTC.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), việc triển khai nhà ở xã hội đang có nhiều điểm nghẽn pháp lý, đáng chú ý là tình trạng chồng chéo quy định và kéo dài thủ tục hành chính.

Nhiều doanh nghiệp phản ánh dù một số nội dung đã được luật và các nghị định hướng dẫn cho phép, nhưng khi đi sâu vào quy định chi tiết lại phát sinh sự thiếu thống nhất. Có trường hợp luật đã mở, nghị định cũng tạo hành lang pháp lý, song văn bản dưới luật lại chưa đồng bộ. Do đó, nhiều dự án đã được phê duyệt quy hoạch vẫn phải thực hiện lại các thủ tục xin cấp phép xây dựng.

Mặt khác, ông kiến nghị thành phố tính toán lại về chỉ tiêu hệ số sử dụng đất. Ông lấy ví dụ một dự án ở khu vực quận 2 cũ chỉ được cấp phép xây dựng 8 tầng, trong khi nguồn cung nhà ở xã hội đến nay vẫn rất khan hiếm, chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người dân.

Từ phía nhu cầu, ông Nguyễn Văn Hải, Ủy viên Ban thường vụ Liên đoàn Lao động TP.HCM, cho biết 95% trong số 200.000 công nhân được đơn vị khảo sát đều bày tỏ nhu cầu mua nhà, trong khi chỉ 5% muốn thuê.

"Rất mong các cơ quan quản lý Nhà nước đã hỗ trợ cho doanh nghiệp thì tiếp tục có cơ chế hỗ trợ nhiều hơn nữa, đặc biệt về lãi suất và quỹ đất, để doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, hạ giá thành nhà. Về góc độ người lao động, rất mong các ngân hàng, cơ quan tài chính nghiên cứu có chính sách ngoài ưu đãi lãi suất thì kéo dài thời gian trả nợ để người lao động yên tâm trang trải chi phí, gắn bó với TP.HCM", ông Hải chia sẻ.

Chia sẻ tại tọa đàm, ông Nguyễn Văn Hoan, Phó phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết từ đầu năm đến nay, trên địa bàn đã hoàn thành một dự án nhà ở xã hội (580 căn) và khởi công hai dự án (2.643 căn).

Toàn TP.HCM hiện có 12 dự án đang thi công với khoảng 10.300 căn. Ngoài ra, một dự án quy mô 2.259 căn đang lựa chọn chủ đầu tư, 3 dự án khác dự kiến khởi công trước ngày 30/4 với 4.600 căn. Trước ngày 30/6, thành phố dự kiến có tới 41 dự án khởi công, tổng cộng bổ sung khoảng 29.200 căn.

Để chuẩn bị nguồn cung cho các năm tiếp theo, Sở Xây dựng TP.HCM đã rà soát, bổ sung 16 khu đất với quy mô khoảng 23.000 căn. Giai đoạn 2026-2027, thành phố tập trung hoàn tất thủ tục đầu tư cho 72 dự án, tương ứng khoảng 67.000 căn.

Ông Nguyễn Văn Hoan, Phó phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng TP.HCM chia sẻ về tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn. Ảnh: BTC.

Trong khi đó, ông Võ Trung Hưng, Phó phòng Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, cho biết đến năm 2030, toàn TP.HCM (sau sáp nhập) dự kiến cần khoảng 974.000 căn nhà ở xã hội. Để đáp ứng nhu cầu này, thành phố xác định quỹ đất khoảng 1.700 ha, thậm chí đang nghiên cứu nâng lên 2.000 ha để phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030.

Dù vậy, ông Hưng cho rằng trăn trở lớn nhất của những người làm quy hoạch là tổ chức không gian và chất lượng sống tốt hơn cho cư dân nhà ở xã hội.

"80% công nhân Khu chế xuất Tân Thuận sống ở các khu nhà trọ bên ngoài, trong khi có khu nhà ở cho công nhân nhưng rất ít người chọn. Điều đó chứng tỏ hạ tầng không gian xã hội chưa đủ để thu hút người dân sống trong nhà ở xã hội. Nếu chúng ta có một khu nhà ở xã hội trong tổng thể khu đô thị được quy hoạch bài bản, đầy đủ tiện ích như Phú Mỹ Hưng thì sẽ khác", ông Hưng dẫn chứng.

Dĩ nhiên, ông lưu ý công tác quy hoạch còn phải tính đến đảm bảo đầy đủ tiện ích cho người dân như trường học, bệnh viện..., tránh tình trạng tăng hệ số sử dụng đất vượt quá khả năng đáp ứng của hạ tầng xã hội.

Theo ông, TP.HCM đang ráo riết quy hoạch phân khu từng phường, xã, thuê các công ty tư vấn khảo sát nhu cầu đầy đủ, nhằm đảm bảo quy hoạch chất lượng hơn, sát nhu cầu thực tế hơn. Do đó, ông đề nghị các doanh nghiệp phối hợp chia sẻ với địa phương để tính toán đầy đủ trong các quy hoạch phân khu sắp tới.

Ông Võ Trung Hưng, Phó phòng Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM kiến nghị được tổ chức quy hoạch

Để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội trong giai đoạn tới, ông Lê Hoàng Châu cũng cho rằng cần có sự đồng bộ về chính sách và quy hoạch, bên cạnh đó là sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý. Đồng thời, ông đề nghị sớm hoàn thiện và đưa vào triển khai dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp nhằm "chia lửa" với nhà ở xã hội.