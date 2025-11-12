Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xây cầu hơn 470 tỷ đồng nối Cà Mau và An Giang

  • Thứ tư, 12/11/2025 21:00 (GMT+7)
  • 32 phút trước

UBND tỉnh Cà Mau vừa quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Ba Đình kết nối tỉnh Cà Mau và An Giang, vốn đầu tư hơn 470 tỷ đồng.

Dự án xây dựng cầu Ba Đình có tổng mức đầu tư hơn 470 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, dự kiến hoàn thành năm 2029.

Dự án cầu Ba Đình có tổng chiều dài khoảng 1,1 km, trong đó cầu chính dài 344 m, đường dẫn 760 m. Điểm đầu tại xã Vĩnh Lộc (đoạn từ Phước Long đi Ba Đình, tỉnh Cà Mau), điểm cuối kết nối với đường ven sông Cái Lớn, trên địa bàn xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang.

Công trình được kỳ vọng sẽ hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng phía Bắc Quốc lộ 1, thúc đẩy liên kết vùng, phát triển kinh tế - xã hội hai địa phương, góp phần hình thành trục giao thông huyết mạch kết nối qua đường Hồ Chí Minh và cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Điều động, bổ nhiệm, bầu nhân sự ở 6 tỉnh, thành

Tuần qua (từ 13 đến 19/10), HĐND tỉnh Sơn La, HĐND tỉnh Khánh Hòa, HĐND thành phố Huế đã thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền. Còn tại Hà Tĩnh, Lạng Sơn và Cà Mau cũng diễn ra các Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ.

07:04 20/10/2025

Cận cảnh 'con tôm' 22 tỷ đồng ở Cà Mau

Biểu tượng con tôm Cà Mau là một trong những điểm nhấn tại quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên, Cà Mau), với số vốn đầu tư khoảng 22 tỷ đồng.

16:23 14/10/2025

Cựu chủ tịch thị trấn ở Cà Mau tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà

Ông Đ.V.M, nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước cũ, tỉnh Cà Mau, được người thân phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

13:44 28/9/2025

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/xay-cau-hon-470-ty-dong-noi-ca-mau-va-an-giang-post1795582.tpo

Tân Lộc/Tiền Phong

cầu Ba Đình Cà Mau Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội cầu Ba Đình Cầu Cà Mau Cà Mau Cà Mau An Giang

    Đọc tiếp

    Tin cuoi cung ve bao Fung-Wong hinh anh

    Tin cuối cùng về bão Fung-Wong

    2 giờ trước 19:04 12/11/2025

    0

    Chiều 12/11, bão số 14 đã đi ra ngoài Biển Đông. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 14. Từ đêm nay, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý