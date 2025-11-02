Xavi Simons là cú lừa mới nhất của Bundesliga

Xavi Simons đang gây thất vọng kể từ đầu mùa, dường như tiếp nối trào lưu các quả "bom xịt" chuyển nhượng nhưng được Bundesliga thổi giá cao.

Xavi Simons đang lặng lẽ gia nhập danh sách những bản hợp đồng đắt đỏ thất bại của Tottenham.

Rạng sáng 2/11, Chelsea giành chiến thắng thuyết phục 1-0 ngay trên sân Tottenham thuộc vòng 10 Premier League. Ở màn so tài kể trên, Xavi Simons trải qua thời khắc đáng quên sau khi được HLV Thomas Frank tung vào sân ở phút thứ 7, nhưng rồi bị rút ra ở phút 72.

Trận đấu đáng quên

Đầu trận, tiền vệ người Hà Lan được đưa vào sân từ băng ghế dự bị để thay thế Lucas Bergvall bị chấn thương. Simons có màn trình diễn mờ nhạt và đến phút 73, khi Spurs đang cần tấn công để tìm bàn gỡ trước Chelsea, bản hợp đồng 51 triệu bảng phải rời sân để nhường chỗ cho cầu thủ kém danh tiếng hơn Wilson Odobert.

Điều đó phản ánh sự thiếu tin tưởng của HLV Thomas Frank vào một trong những tân binh đắt giá nhất Tottenham hè này. Người hâm mộ Spurs ngày càng thất vọng với phong độ của cầu thủ 22 tuổi kể từ khi gia nhập từ RB Leipzig.

Simons mới có một pha kiến tạo trên mọi đấu trường cho đội bóng mới cho đến nay. Nhiều chuyên gia và cổ động viên bóng đá Anh cho rằng Simons không theo kịp tốc độ của giải đấu, quá chậm chạp và thiếu quyết đoán trong mọi tình huống.

Từng lóe sáng tại Bundesliga, nhưng Simons gặp khó khăn khi chuyển đến Premier League. Một thống kê gây choáng: Từ đầu mùa, tiền vệ người Hà Lan chỉ có 7 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương.

Dù HLV Thomas Frank luôn ủng hộ và tin vào sự tiến bộ của Simons trên truyền thông, việc ông rút cầu thủ này ra ở trận thua Chelsea nói lên nhiều điều.

Simons đang chật vật thích nghi với cường độ khắc nghiệt của Premier League.

Từ lâu, Simons nổi tiếng với phong cách rê bóng điêu luyện, xử lý khéo léo trong không gian hẹp. Anh phù hợp tốt với vai trò số 10 hoặc tiền đạo trái trong hệ thống 4-2-3-1 linh hoạt của Tottenham. Tuy nhiên, Premier League khắc nghiệt hơn nhiều so với Bundesliga, nơi cường độ chơi bóng, sức ép và sự quyết liệt từ các đối thủ dễ dàng nhấn chìm những mẫu tiền vệ sống dựa vào rê dắt như Simons.

Bài học từ Wirtz và Sancho

Trong khi các bản hợp đồng "bom tấn" bị hớ của Premier League thường xuyên bị đưa lên bàn mổ – từ Antony của Manchester United đến Mudryk của Chelsea – thì Xavi Simons ít chịu áp lực hơn từ đầu mùa.

Nguyên nhân cũng xuất phát từ giá chuyển nhượng thấp của cầu thủ này, chỉ 51 triệu bảng, kém xa so với các thương vụ khác. Tuy nhiên, tiền vệ tấn công người Hà Lan tiếp tục cho thấy mức độ rủi ro khi các CLB Premier League mua người từ Bundesliga.

Với mức giá chuyển nhượng 51 triệu bảng (bao gồm các điều khoản phụ), Simons nguy cơ cao trở thành bản hợp đồng lãng phí, một cú lừa mới nhất từ Bundesliga.

Đây không phải lần đầu tiên một tài năng trẻ từ Bundesliga gặp khó khăn khi đặt chân đến Premier League. Những cái tên như Jadon Sancho, Timo Werner hay gần đây là Loïc Badé đều từng trải qua giai đoạn “sốc văn hóa” tương tự.

Nhưng trường hợp của Simons đặc biệt đáng báo động vì anh được mua về để thay thế chính James Maddison – người đang chật vật với chấn thương – và để nâng tầm hàng công dưới thời HLV Ange Postecoglou.

Thay vào đó, Simons lại trở thành bản sao mờ nhạt của chính những gì Spurs muốn loại bỏ: lối chơi thiếu quyết liệt, thiếu sự bùng nổ, tranh chấp kém và dễ bị cuốn theo nhịp độ của đối thủ.

Ban lãnh đạo Spurs từng tự tin rằng Simons sẽ là “sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật Hà Lan và tốc độ Đức”, nhưng thực tế lại cho thấy anh chưa sẵn sàng cho cường độ khắc nghiệt của bóng đá Anh.

Trong bối cảnh Florian Wirtz, cái tên đắt gần gấp ba Simons, cũng đang chật vật thích nghi với Premier League, các CLB Anh có lẽ cần suy nghĩ lại về trào lưu "nổ bom tấn" từ Bundesliga.