Xách dao đoạt mạng đối phương vì bị dọa đánh

  • Thứ hai, 20/4/2026 12:32 (GMT+7)
Ngày 20/4, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trương Văn Tài (SN 1981, ngụ xã Tân Xuân) để điều tra về hành vi giết người.

Kết quả điều tra xác định, trước đó, Tài và ông Đ.H.A. (SN 1979, ngụ xã Ba Tri) có mâu thuẫn cá nhân và xảy ra cự cãi. Ông A. dọa đánh Tài.

Cán bộ điều tra tống đạt quyết định tố tụng đối với bị can Trương Văn Tài.

Giữa 2 người đã xảy ra xô xát. Trong lúc bực tức, Tài cầm dao đâm đối phương. Gây án xong, Tài vứt bỏ hung khí và rời khỏi hiện trường.

Ông A. được đưa đi cấp cứu, nhưng sau đó đã tử vong. Tài đến Công an xã Tân Xuân để đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội.

Văn Vĩnh/Công an nhân dân

    Đọc tiếp

    Doi tuong lua dao hon 1,1 ty dong lai bi sap bay 'chay an' hinh anh

    Đối tượng lừa đảo hơn 1,1 tỷ đồng lại bị sập bẫy 'chạy án'

    5 giờ trước 08:53 20/4/2026

    0

    TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử 2 bị cáo Vũ Ngọc Linh và Bùi Ngọc Thắng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Từ thủ đoạn gian dối trong giao dịch kinh doanh đến việc lợi dụng tâm lý "chạy án", các bị cáo chiếm đoạt số tiền lớn, gây bức xúc trong dư luận.

    Nhung mat hieu quai dan trong duong day lua dao xuyen quoc gia hinh anh

    Những mật hiệu quái đản trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

    4 giờ trước 10:10 20/4/2026

    0

    Cục Cảnh sát hình sự thông tin vụ án liên quan đến hơn 340 công dân Việt Nam bị trục xuất từ khu lừa đảo trực tuyến bên Campuchia (địa chỉ tòa nhà D3, làng Ou Ampil, xã Toul Pongro, huyện Malai, tỉnh Banteay Meanchey) qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

