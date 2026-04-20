Xách dao đoạt mạng đối phương vì bị dọa đánh

Ngày 20/4, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trương Văn Tài (SN 1981, ngụ xã Tân Xuân) để điều tra về hành vi giết người.

Kết quả điều tra xác định, trước đó, Tài và ông Đ.H.A. (SN 1979, ngụ xã Ba Tri) có mâu thuẫn cá nhân và xảy ra cự cãi. Ông A. dọa đánh Tài.

Cán bộ điều tra tống đạt quyết định tố tụng đối với bị can Trương Văn Tài.

Giữa 2 người đã xảy ra xô xát. Trong lúc bực tức, Tài cầm dao đâm đối phương. Gây án xong, Tài vứt bỏ hung khí và rời khỏi hiện trường.

Ông A. được đưa đi cấp cứu, nhưng sau đó đã tử vong. Tài đến Công an xã Tân Xuân để đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội.