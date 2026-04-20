Đối tượng lừa đảo hơn 1,1 tỷ đồng lại bị sập bẫy 'chạy án'

TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử 2 bị cáo Vũ Ngọc Linh và Bùi Ngọc Thắng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Từ thủ đoạn gian dối trong giao dịch kinh doanh đến việc lợi dụng tâm lý "chạy án", các bị cáo chiếm đoạt số tiền lớn, gây bức xúc trong dư luận.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2022 đến tháng 5/2023, Vũ Ngọc Linh (SN 1995, trú xã Đông Ngũ, tỉnh Quảng Ninh) lợi dụng nhiệm vụ tổng hợp đơn hàng liên quan đến Công ty CUONG NC tại Hàn Quốc để thực hiện hành vi gian dối.

Bị cáo cung cấp thông tin sai lệch về tài khoản thanh toán, hướng khách hàng chuyển tiền vào các tài khoản do mình quản lý, qua đó chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng . Số tiền này sau đó được Linh sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Bị cáo Vũ Ngọc Linh và bị cáo Bùi Ngọc Thắng tại phiên tòa.

Liên quan vụ án, Bùi Ngọc Thắng (SN 1970, trú TP Hà Nội) không tham gia hành vi ban đầu, nhưng sau khi biết Linh bị tố cáo đã đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng "chạy án". Tin tưởng, Linh nhiều lần đưa cho Thắng tổng số tiền 192 triệu đồng để "lo việc". Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thắng không thực hiện như cam kết mà sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tại phiên tòa, cả hai bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung truy tố. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo xâm phạm quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, việc lợi dụng lòng tin trong giao dịch kinh tế và tung tin "chạy án" làm suy giảm niềm tin của người dân.

Xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã khắc phục một phần hậu quả, Hội đồng xét xử tuyên phạt Vũ Ngọc Linh 12 năm tù; Bùi Ngọc Thắng 12 tháng tù, cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đồng thời, các bị cáo có trách nhiệm tiếp tục bồi thường thiệt hại cho các bị hại theo quy định.