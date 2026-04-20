Tạm giữ 4 đối tượng gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích

  • Thứ hai, 20/4/2026 07:49 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Công an xã Đa Phúc (Hà Nội) đang lập hồ sơ xử lý nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 12/4/2026, sau khi Nguyễn Anh Thái (SN 2004) rủ Nguyễn Hồng Quang (SN 2001), cùng trú tại thôn Tiên Tảo, xã Đa Phúc, đến quán ăn đêm của Nguyễn Thành Lâm (SN 2000).

Các đối tượng liên quan xác nhận nơi xảy ra vụ việc.

Tại đây, Thái kể chuyện mâu thuẫn trước đó liên quan đến việc xô xát với người thân của Quang. Sau đó, Quang gọi Nguyễn Tuấn Anh (SN 2001) đến để giải quyết. Tuy nhiên, các bên xảy ra cãi vã, dẫn đến xô xát, đánh nhau. Các đối tượng tiếp tục tìm hung khí nhằm gây thương tích, người dân đã kịp thời ngăn chặn và báo lực lượng Công an.

Nhận được thông tin, Công an xã Đa Phúc nhanh chóng tiếp cận giải quyết vụ việc. Khi biết có lực lượng Công an xuất hiện, các đối tượng giải tán. Hậu quả, Lâm và Tuấn Anh bị xây xát, bầm tím nhẹ.

Công an xã Đa Phúc đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu giữ một số tang vật liên quan. Hiện đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời phối hợp các đơn vị nghiệp vụ củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

A.N/An ninh thủ đô

