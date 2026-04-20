Dùng dao chém bạn vì bị trách móc không đặt phòng hát karaoke

Sau bữa rượu, Tùng rủ bạn đi hát karaoke nhưng do phải chờ đợi đến lượt, nên 2 bên cãi nhau. Ấm ức vì bị trách móc không đặt phòng hát trước, bị cáo đã dùng dao chém bạn.

Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Đức Tùng (SN 1990, trú ở xã Xuân Nội, huyện Đông Anh (cũ); nay là xã Thư Lâm, Hà Nội) về các tội "Giết người" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Bị hại là anh Nguyễn Duy Bính (SN 1994, trú cùng xã Thư Lâm, Hà Nội).

Diễn biến phiên tòa cho thấy Nguyễn Đức Tùng và anh Nguyễn Duy Bính sinh sống cùng địa phương và có mối quan hệ bạn bè với nhau. Khoảng 19h ngày 29/4/2025, Tùng và anh Bính ngồi uống rượu cùng nhau tại một quán nhậu thuộc xã Thư Lâm.

Nguyễn Đức Tùng bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, Tùng rủ bạn đi uống nước và hát karaoke tại quán Uyên Linh cũng thuộc xã Thư Lâm. Bị cáo sau đó đến quán karaoke trước để đặt phòng hát.

Tuy nhiên, khi đến quán Uyên Linh, Tùng không đặt phòng hát ngay, nên bị cáo và anh Bính phải đứng bên ngoài chờ đợi đến lượt. Phải chờ đợi, anh Bính buông lời trách móc bạn, dẫn đến 2 người cự cãi, xô xát nhau và được chủ quán karaoke kịp thời can ngăn.

Tùng sau đó bỏ đi theo đường thôn Lương Quy (xã Thư Lâm), nhưng trong lòng vẫn không khỏi ấm ức, cay cú. Ngang qua một quán cà phê, Tùng tạt vào lấy một con dao dài khoảng 35 cm, giấu vào trong áo và quay lại tìm bạn.

Khi thấy anh Bính vẫn đứng ở vỉa hè, trước cửa quán Uyên Linh, Tùng đi đến rút dao ra và chém vào vùng đầu đối phương. Anh Bính phản xạ giơ tay lên chống đỡ liền bị chém vào cánh tay.

Sau khi bị bạn dùng chân đạp lùi về phía sau, Tùng tiếp tục xông lên chém anh Bính nhiều nhát nữa vào vùng đầu, tay và vai, khiến nạn nhân ngã gục xuống đường.

Phát hiện sự việc, nhiều người xung quang vào can ngăn, nên Tùng dừng lại và bỏ đi, đồng thời vứt con dao gây án ở dọc đường… Anh Bính cũng nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Xanh - Pôn cấp cứu.

Ngày 7/5/2025, nạn nhân bình phục và ra viện. Theo kết luận giám định thương tích, anh Bính bị nhiều vết chém trên cơ thể với tổng tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 45%.

Sau khi sự việc xảy ra, mẹ nạn nhân đã tới cơ quan công an trình báo. Ngày 6/6/2025, Tùng bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra về hành vi giết người.

Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan chức năng đề nghị bị hại giám định thưng tích bổ sung, nhưng anh Bính từ chối, đồng thời cam kết không khiếu nại. Người thân của Tùng cũng đã bồi thường cho anh Bính 40 triệu đồng. Bị hại nhận tiền và có đơn xin giảm nhẹ tội trạng cho bị cáo.

Bị đưa ra xét xử tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi bị truy tố và xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật… Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Đức Tùng tổng mức án 14 năm tù về cả 2 tội danh bị đưa ra xét xử.