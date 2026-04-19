Điều tra bé trai đuối nước tử vong tại hồ bơi

Ngày 19/4, Công an phường Bình Tân phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khẩn trương điều tra vụ bé trai đuối nước tử vong tại một hồ bơi trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, một bé trai khoảng 6 tuổi được người thân đưa đến hồ bơi trong hẻm đường Tây Lân (phường Bình Tân) để vui chơi. Trong quá trình tắm, bé không may bị đuối nước và tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, đồng thời trích xuất camera an ninh để làm rõ nguyên nhân.

Hồ bơi nơi xảy ra sự việc.

Theo người dân địa phương, gia đình nạn nhân sống cách hồ bơi xảy ra vụ việc hơn 100 m và mới chuyển đến khu vực này khoảng một tháng. Sự việc bất ngờ khiến người thân và hàng xóm bàng hoàng, xót xa.

​Ghi nhận trong chiều cùng ngày, hồ bơi tạm ngưng hoạt động, nhiều người dân đưa con đến vui chơi được thông báo quay về.

​Hiện công an lấy lời khai nhân chứng, làm rõ trách nhiệm các bên liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.