Vụ nam sinh lớp 6 mất tích rồi phát hiện tử vong: Tạm giữ người bố

Ngày 19/4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã làm rõ thông tin một nam sinh học lớp 6, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Mỏ Vàng, mất tích cách đây 9 ngày.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phùng Văn San (SN 1990, trú tại xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai) về hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người".

Trước đó, ngày 13/4, Công an xã Mỏ Vàng tiếp nhận thông tin của Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Mỏ Vàng về việc em Phùng Xuân An (SN 2014), học sinh lớp 6A không đến trường trong nhiều ngày. Nhận thông tin, Công an xã Mỏ Vàng đã làm việc với bà nội của cháu An là Triệu Thị Mùi và bố cháu An là anh Phùng Văn San.

Thông báo tìm người của Công an xã Mỏ Vàng.

Quá trình làm việc, gia đình cho biết cháu An bỏ nhà đi từ ngày 9/4 chưa thấy về nhà, người thân đã tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy. Sau đó, Công an xã Mỏ Vàng đã hướng dẫn người thân, đồng thời phối hợp với lực lượng ANTT cơ sở thôn, nhân dân tiến hành tìm kiếm cháu An nhưng không có kết quả.

Ngày 16/4, Công an xã Mỏ Vàng đã gửi thông báo truy tìm người đối với cháu An trên trang mạng xã hội, nhưng không có thông tin phản hồi.

Trong quá trình tìm kiếm, Công an xã Mỏ Vàng phát hiện bố đẻ của cháu An là anh San có dấu hiệu nghi vấn. Cụ thể, người đàn ông này thường xuyên lên đồi, có biểu bất an về tư tưởng. Trước dấu hiệu bất thường trên, ngày 18/4, Công an xã Mỏ Vàng đã tiến hành làm việc với anh San.

Tại cơ quan Công an, bước đầu anh San khai nhận: Trước đó (khoảng 24h ngày 9/4), anh San đã dùng dây điện đánh vào lưng và chân con trai, bắt An đứng ở giữa nhà đến 3h30 ngày 10/4 mới cho đi ngủ.

Đến khoảng 5h cùng ngày, San đi phát cỏ và trở về nhà vào khoảng cuối giờ trưa thì thấy con trai nằm bất động trên ghế, kiểm tra thì phát hiện An đã tử vong. Sau đó, San vẫn tiếp tục đi làm đến khoảng 17h cùng ngày thì về nhà…

Đến khoảng 19h, San lấy xe máy chở thi thể con trai chôn tại đồi quế của gia đình ở khu vực cách nhà khoảng 3 km, thuộc khu vực khe Tùng Chiêu, thuộc thôn Thác Tiên, xã Mỏ Vàng.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân vụ việc.