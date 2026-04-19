Truy xét người đàn ông chiếm giữ tiền trái phép tại trụ ATM

Công an phường Bắc Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết ra thông báo truy tìm, kết hợp triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét hành tung người đàn ông chiếm giữ tài sản trái phép tại một trụ ATM ở địa phương này.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h15 ngày 1/4 tại trụ ATM ở 151 Nguyễn Chí Thanh, tổ dân phố Mỹ Ca, phường Bắc Cam Ranh của một ngân hàng có Chi nhánh phía Nam Khánh Hòa. Một người dân địa phương đến trụ ATM này để thực hiện việc nộp 128 triệu đồng vào một tài khoản cá nhân.

Đối tượng được cho là người đã chiếm giữ tài sản trái phép (trong khung đỏ). Ảnh: CAP BCR.

Mặc dù thao tác giao dịch chưa hoàn tất, toàn bộ số tiền đã được trả lại tại hộc máy, người nộp tiền thiếu kiểm tra mà rời khỏi trụ ATM. Liền ngay sau đó, một người đàn ông khác đến trạm ATM nhìn thấy số tiền nêu trên, nhưng không trình báo cơ quan chức năng, mà lại chiếm giữ trái phép.

Hình ảnh camera an ninh ghi lại cho thấy người này đi xe máy, mặc áo kẻ caro lớn màu xanh trắng, đội mũ bảo hiểm màu xanh, diềm mũ màu đen.

Công an phường Bắc Cam Ranh đề nghị người đã chiếm giữ trái phép tài sản khẩn trương khai báo và giao nộp lại số tiền đã chiếm giữ, đồng thời đề nghị người dân có thông tin liên quan cần sớm cung cấp cho Công an phường Bắc Cam Ranh để hỗ trợ xác minh, truy xét và xử lý vụ việc.