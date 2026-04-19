Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Phát hiện tài xế tử vong bất thường trong ôtô ở TP.HCM

  • Chủ nhật, 19/4/2026 21:24 (GMT+7)
  • 9 phút trước

Một tài xế taxi khoảng 49 tuổi được phát hiện tử vong trong ôtô đang dừng bên đường Phạm Văn Đồng, thuộc phường Hiệp Bình, TP.HCM.

Ngày 19/4, Công an phường Hiệp Bình (TP.HCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân tài xế taxi tử vong trong ôtô trên đường Phạm Văn Đồng.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người đàn ông 49 tuổi điều khiển taxi lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng theo hướng từ cầu vượt Linh Xuân đi cầu Bình Lợi.

Người dân hiếu kỳ vây quanh ôtô nơi xảy ra sự việc.

Khi đến khu vực giữa đường Phạm Văn Đồng (phường Hiệp Bình), tài xế cho xe dừng bên đường và gọi điện thoại cho người thân.

Một lúc sau, người này bất ngờ gục xuống trong xe, nghi bị đột quỵ. Đến trưa cùng ngày, người dân phát hiện ôtô đậu bên đường có biểu hiện bất thường nên kiểm tra, thì phát hiện tài xế đã tử vong bên trong.

Nhận tin báo, lực lượng công an và y tế nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xác định nạn nhân đã tử vong.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

https://tienphong.vn/phat-hien-tai-xe-tu-vong-bat-thuong-trong-o-to-o-tphcm-post1836915.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

Đọc tiếp

0

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý