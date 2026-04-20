Hơn 340 đối tượng sang Campuchia thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản

Đối tượng trùm sò cùng cộng sự đã thiết lập hệ thống lừa đảo chặt chẽ nhằm lôi kéo "con mồi" khiến hàng nghìn người sập bẫy bằng hình thức đầu tư, yêu đương, game trúng thưởng.

Đây là tổ chức tội phạm hoạt động xuyên quốc gia, sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên khắp cả nước, ngoài ra còn có bị hại là người nước ngoài.

Bên trong hoạt động của tổ chức tội phạm xuyên quốc gia

Ngày 19/4, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết đã khởi tố, tạm giam đối với 343 bị can, trong đó có Trần Anh Vương (SN 1997, chủ quản, quê ở Nghệ An); Nguyễn Quốc Khánh; Giang Tuấn Hải (SN 1996, ở Hà Nội); Võ Hữu Thọ (2003, quê ở tỉnh Cà Mau); Nguyễn Tri Ân (SN 1999, ở Đà Nẵng); Hoàng Thanh Tùng (SN 1999, quê ở tỉnh Đắk Lắk); Danh Lợi (SN 2003, tỉnh An Giang); Trương Thị Trang Thư (SN 2005, quê ở tỉnh Cà Mau); Đinh Thị Thanh Ngân (SN 2001, ở Cần Thơ); Trương Thanh Sĩ, Linh Văn Hoàng… về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Khởi tố 3 bị can: Đinh Thị Ngân (SN 2004, trú tại tỉnh Đắk Lắk); Huỳnh Thiên Trang (SN 1990, trú tại TP.HCM); Nộc Thị Hồng (SN 1998, trú tại tỉnh Nghệ An) về hành vi nêu trên. Do 3 đối tượng đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi và có thai, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố tổng số 346 đối tượng sang Campuchia làm việc ở công ty do đối tượng người Trung Quốc tên "Gấu" cầm đầu.

Đối tượng Trần Anh Vương (áo phông đen) và Trương Thanh Sĩ tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 17/3, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an các tinh Tây Ninh, Đồng Nai; Bộ đội Biên phòng và Công an các địa phương tiếp nhận, phân loại 801 công dân Việt Nam bị Cơ quan chức năng Vương quốc Campuchia trục xuất về nước qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư theo đề nghị của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở Battambang, Campuchia.

Tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Cục Cảnh sát hình sự đã tiếp nhận 457 đối tượng người Việt Nam, cùng 147 máy tính để bàn. Tiếp tục phân loại, sàng lọc Cục Cảnh sát hình sự phát hiện 346 đối tượng đã việc tại tòa nhà D3 (làng Ou Ampil, xã Toul Pongro, huyện Malai, tỉnh Banteay Meanchey, Campuchia) cho một tổ chức tội phạm quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia, sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên khắp cả nước, ngoài ra còn có bị hại là người nước ngoài, số tiền bị chiếm đoạt đặc biệt lớn.

Ngày 26/3, Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Phó thủ trưởng CSĐT Bộ Công an, đã ký Quyết định khởi tố vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP.HCM, Đồng Nai, Thái Nguyên và các địa phương trên cả nước và chỉ đạo công tác điều tra, làm rõ các dấu hiệu tội phạm, xử lý theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng Linh Văn Hoàng, Trương Thị Thanh Thư, Danh Lợi, Nguyễn Tri Ân.

Tại cơ quan Công an, bị can Trần Anh Vương và Nguyễn Quốc Khánh khai nhận được đối tượng người Trung Quốc tên "Gấu" giao nhiệm vụ quản lý nhóm người Việt ở tòa nhà D3. Tại tầng 1 và tầng 2 của tòa nhà có 10 phòng chuyên lừa đảo, và 1 phòng nhân sự được tạo thành một hệ thống khép kín trang bị các thiết bị máy móc để thực hiện hành vi phạm tội.

Với thủ đoạn phải bằng mọi cách lôi kéo "con mồi" vào tròng, đầu tư tiền theo sự dẫn dắt của bọn chúng, đối tượng người Trung Quốc tên "Gấu" đã phân chia 4 bộ phận hỗ trợ nhau, trả lương cao theo từng công việc.

Theo đó, tại bộ phận Sale gồm nhiều đối tượng với vai trò và nhiệm vụ khác nhau, như: Nhân viên IT có nhiệm vụ mua bán, chỉnh sửa Facebook, sửa chữa, bảo trì, cài đặt máy tính của cả phòng, thống kê dữ liệu, khách hàng tiếp cận. Vận hành các App (ứng dụng lừa đảo như Polo - quay trúng thưởng; Zara, Signal, Tiffany- chạy đơn hàng; B52 - game (trò chơi) có trúng thưởng), hoặc các trang Web mạo danh các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới về thời trang, mỹ phẩm, trang sức như: Versace, Kering, Lazada, Zara, Tiffany…

Nhân viên Sale: Sau khi được học về nội quy của công ty, quy trình làm việc, các kịch bản để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của bị hại, nhân viên sale sẽ sử dụng các tài khoản Facebook chưa có dữ liệu do IT hoặc tổ trưởng cấp, tự thực hiện tải ảnh của các Facebook khác hoặc tải lên các ảnh đã có sẵn trong máy tính được cấp và thực hiện tìm khách hàng tiềm năng trên các mạng xã hội.

Tùy theo đối tượng bị hại là phụ nữ đã ly hôn, nam, nữ độc thân, người xa gia đình đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài… các nhân viên sale sẽ đăng tải hình ảnh, chỉnh sửa thông tin tài khoản Facebook sao cho phù hợp để khi kết bạn sẽ được bị hại chấp nhận.

Các đối tượng Giang Tuấn Hải, Võ Hữu Thọ, Hoàng Thanh Tùng và Đinh Thị Thanh Ngân.

Sau khi "con mồi" kết bạn, nhân viên sale sẽ vào kiểm tra, thu thập trước thông tin của bị hại, có thể nhắn tin, làm quen, tán tỉnh yêu đương… với bị hại. Khi đã chiếm được niềm tin của bị hại, nhân viên sale sẽ bắt đầu dẫn dụ bị hại tham gia đầu tư vào các hãng thời trang, mỹ phẩm, trang sức nổi tiếng trên thế giới bằng các đường link dẫn đến các App hoặc truy cập vào các trang Web mạo danh như nêu trên với mục đích kêu gọi khách hàng đầu tư sinh lời cao hoặc cho khách quay trúng thưởng để đánh vào lòng tham, sau đó dụ dỗ bị hại tiếp tục đầu tư số tiền lớn hơn cho đến khi không còn khả năng đầu tư thêm thì các đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền của bị hại đã đầu tư.

Kết quả các các hoạt động này đều được báo cáo chi tiết cho đối tượng Vương và các chủ quản của các phòng hoặc tổ trưởng nắm, theo dõi. Đầu tháng, nhân viên sale trong tổ sẽ tự họp lại với nhau, đề ra mục tiêu cho chính cá nhân của mình trong tháng, một số nhân viên sale còn tự đánh giá bản thân mình hoặc người khác, vừa để báo cáo với cấp trên, vừa để động viên khích lệ những thành viên khác trong tổ tích cực làm việc. Lương nhân viên Sale được trả từ 200 USD /tháng và có thể được thưởng 8-15% số tiền đã chiếm đoạt được của bị hại do mình tìm kiếm.

Đối với bộ phận nhân viên chăm sóc khách hàng (hậu đài), Cục Cảnh sát hình sự cho hay khi thấy "con mồi" muốn nạp tiền hoặc nạp thêm tiền thì sẽ nhắn qua khung chát của trang web để gặp nhân viên chăm sóc khách hàng, bộ phận này có trách nhiệm giải đáp thắc mắc khi khách hàng đặt câu hỏi, sẽ cộng tiền vào tài khoản trên ứng dụng theo yêu cầu của chủ quản và tổ trưởng lớn, hoặc thay đổi thông tin cá nhân, mật khẩu khi khách hàng yêu cầu.

Lúc đó, chủ quản hoặc tổ trưởng cùng nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên kết với nhau bằng cách đưa ra những các thông tin gian dối như: Phải đóng thuế thu nhập cá nhân, phí bảo lưu tài khoản, phí gia hạn bảo lưu tài khoản, xác minh thông tin căn cước công dân, thông tin về tiền thưởng... bằng các thủ đoạn trên thì sẽ liên tục yêu cầu khách hàng nạp thêm tiền thì mới nhận lại được hết số tiền khách đã nạp.

Sau khi nhận biết khách hàng không còn khả năng nạp thêm tiền, thì chủ quản hoặc tổ trưởng sẽ trực tiếp chặn Facebook, Whatsapp của khách hàng hoặc khách hàng sẽ tự chặn và ngừng tham gia khi nhận biết mình bị lừa và bị chiếm đoạt tài sản.

Ở bộ phận này, nhân viên được trả lương 800 USD /tháng và được tiền hoa hồng 8-15% số tiền chiếm đoạt được của mỗi bị hại.

Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Bộ đội Biên Phòng tiếp nhận hàng trăm đối tượng bị cơ quan Cơ quan chức năng Vương quốc Campuchia trục xuất về nước.

Nhân viên Telephone: Thông thường vị trí này do nữ giới đảm nhiệm có ngoại hình ưa nhìn. Một số trường hợp các nhân viên nam sale tạo tài khoản Facebook là nữ giới để tiếp cận các bị hại là nam giới. Trong trường hợp bị hại gọi điện thoại, gọi video để xác minh hình ảnh, giọng nói, nhân viên vị trí này sẽ thay các nhân viên nam sale nghe máy nói chuyện với các bị hại để tạo niềm tin, từ đó dễ dàng dụ dỗ, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư. Lương của nhân viên Telephone được trả 200- 500 USD /tháng.

Bộ phận nhân sự: Theo chỉ đạo của chủ điều hành (người Trung Quốc), bộ phận này có nhiệm vụ vào các hội nhóm tìm việc làm trên nền tảng mạng xã hội đăng bài tuyển dụng, thu nhập 15-25 triệu đồng/tháng, nhắm tới các đối tượng là người trẻ ở Việt Nam mong muốn tìm "việc nhẹ, lương cao”… Các đối tượng làm việc trong phòng nhân sự được thỏa thuận mức lương cứng từ 300 USD /người/tháng. Ngoài ra, nếu tuyển được 1 người vào công ty sẽ được thưởng 200 USD /người.

Bộ phận làm bank là khu vực "giảm lỏng" khoảng 10 đối tượng thực hiện nhiệm vụ luân chuyển dòng tiền chiếm đoạt của bị hại đến các tài khoản khác nhau nhằm hợp thức hóa hoặc che giấu nguồn tiền chiếm đoạt của bị hại, tránh sự truy vết của cơ quan chức năng trong trường hợp bị hại tố cáo thông qua xác thực khuôn mặt. Nhân viên làm ở bộ phận này được trả lương rất cao từ 40 triệu đồng đến 75 triệu đồng/tháng.

Số máy tính cơ quan Công an thu giữ là tang vật các đối tượng sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Bộ phận hậu cần (Bếp): Tòa nhà có hai khu vực phục vụ ăn uống, trong đó có một khu nhà ăn bên trong phục vụ bữa ăn miễn phí hàng ngày cho toàn nhân viên làm việc trong công ty. Nhân viên phục vụ bếp ở đây được trả mức lương từ 200 USD /tháng.

Nhóm phiên dịch, có bộ phận phiên dịch (là người Việt Nam biết tiếng Trung Quốc). Khi chủ điều hành, chủ quản (người Trung Quốc) muốn giao việc, trao đổi, giao tiếp với nhân viên (là người Việt nam) hoặc ngược lại (khi các nhân viên/tổ trưởng muốn đề xuất, báo cáo đến các chủ quản là người Trung Quốc), những người này có trách nhiệm dịch sang tiếng Việt-Trung để các bên cùng hiểu và tiếp nhận ý chí của nhau trong quá trình thực hiện tội phạm. Lương của người phiên dịch được trả từ 600 USD /tháng.

Nhiều bị hại mất tiền tỷ

Cục Cảnh sát hình sự cho hay trong gần 5.000 bị hại là những người ở trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và cả người nước ngoài ở một số quốc gia như Ấn Độ, Australia… đã bị nhóm đối tượng này lừa đảo chiếm đoạt với tổng số tiền trên 130 tỷ đồng ; nạn nhân bị chiếm đoạt nhiều tiền nhất là 4,5 tỷ đồng , người bị chiếm đoạt ít nhất là 26,8 triệu đồng.

Điển hình trường hợp anh L.D.Q (50 tuổi, quê ở tỉnh Thái Nguyên) làm nghề kinh doanh (đã có gia đình), nhưng vẫn bị các đối tượng dẫn dụ, rơi vào bẫy yêu đương. Bọn chúng tạo Facebook xây dựng hình ảnh cô gái xinh đẹp, rồi trực tiếp tâm sự qua video call với anh Q. Thấy "cá đã cắn câu", anh Q say mê người yêu "ảo", các đối tượng tiếp tục chiêu bài dụ bị hại truy cập vào các trang Web mạo danh do chúng tạo ra với mục đích kêu gọi đầu tư sinh lời cao… Tin tưởng người yêu trên mạng, anh Q đã đầu tư số tiền 1,5 tỷ đồng .

Nạn nhân khác là chị N.T.T.Tr (45 tuổi, quê ở tỉnh Đồng Nai) được người đàn ông Việt kiều Mỹ (do các đối tượng tạo ra) làm quen qua mạng xã hội Facebook, tán tỉnh yêu đương. Với thủ đoạn tương tự như trường hợp anh Q, chị N.T.T.Tr đã chuyển khoản số tiền 1,8 tỷ đồng cho bọn chúng.

Hay trường hợp anh P.Q.H (quê ở Gia Lai) cũng đã bị mất số tiền 500 triệu đồng; anh T.K.Q (45 tuổi, quê ở Đồng Nai) cũng đã đầu tư theo hướng dẫn của đối tượng với số tiền 429 triệu đồng…

Theo một cán bộ điều tra của Phòng 3, Cục Cảnh sát hình sự, có bị hại khi được cơ quan Công an giải thích, khuyến cáo về hành vi lừa đảo của tổ chức tội phạm hoạt động xuyên quốc gia nêu trên, nhưng người này vẫn không tin, cho rằng người yêu quen trên mạng xã hội là người tốt không lừa đảo, tỏ lòng thương cô gái đã bị ép buộc làm cho nhóm đối tượng bên Campuchia.

Cơ quan Công an sàng lọc, phân loại đối tượng thời điểm tiếp nhận từ cơ quan chức năng Campuchia.

Cũng theo Cục Cảnh sát hình sự, các đối tượng sang Campuchia làm việc cho công ty của đối tượng "Gấu" đều tự nguyện ký hợp đồng, rất ít trường hợp bỏ trốn về do được trả lương hậu hĩnh. Chỉ có 2 trường hợp báo cho gia đình bị mất tích, bỏ tiền chuộc, trường hợp này đã được giao cho Công an địa phương xác minh, làm rõ.

Đáng chú ý, trong số 346 đối tượng bị khởi tố có hơn 120 đối tượng là nữ đã tham gia tổ chức tội phạm này. Ngoài ra, có 6 đối tượng đang bị xử lý hành chính trong thời hạn 12 tháng nhưng vẫn xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm cho công ty của đối tượng "Gấu".

Cục Cảnh sát hình sự cảnh báo việc xuất cảnh trái phép sang Campuchia tìm "việc nhẹ, lương cao" theo quảng cáo trên mạng xã hội, thực chất là tham gia vào tổ chức tội phạm lừa đảo trực tuyến vi phạm pháp luật, cơ quan chức năng Campuchia sẽ truy quét, trục xuất trở lại Việt Nam. Hiện cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật.