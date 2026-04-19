Cặp vợ chồng kinh doanh nhà nghỉ mua bán ma túy

Công an phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) bắt quả tang một đối tượng bán lẻ ma túy tại khu vực đường Trần Nguyên Hãn, ngay sau đó cơ quan Công an tìm ra ổ nhóm tội phạm biến cơ sở lưu trú thành nơi tàng trữ, tiêu thụ ma túy.

Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng chính đội ngũ nhân viên, lễ tân để hình thành một mạng lưới phân phối và giao dịch, chủ nhà nghỉ là người trực tiếp điều hành đường dây.

Khoảng 12h ngày 7/4/2026, tại khu vực đường Trần Nguyên Hãn, phường Bắc Giang, tổ công tác Công an phường Bắc Giang làm nhiệm vụ đã bắt quả tang đối tượng Đỗ Quang Hạnh (SN 1999, trú tại xã Bảo Đài, Bắc Ninh, khi đối tượng này trên đường đi giao ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 2 viên nén màu hồng (nghi là ma túy kẹo) và 2 túi nylon chứa chất tinh thể màu trắng (nghi là ma túy ketamine).

Các đối tượng liên quan.

Làm việc với cơ quan Công an, Hạnh khai là nhân viên lễ tân của nhà nghỉ Luxury, tổ dân phố My Điền 2, phường Nếnh, do Vũ Thị Thu (sinh năm 2002) và chồng là H.X.C (SN 1993, quê quán ở tỉnh Thanh Hóa) làm chủ. Đây không chỉ là cơ sở kinh doanh lưu trú thông thường, mà còn là nơi vợ chồng Thu và các đối tượng cất giữ, phân chia, đóng gói ma túy trước khi bán lẻ cho người có nhu cầu sử dụng.

Đối tượng Hạnh khai nhận do không có việc làm nên xin vào làm việc tại nhà nghỉ và nhanh chóng phát hiện ra hoạt động phi pháp của chủ. Thấy kiếm tiền từ ma túy dễ dàng, do hám lợi, dần dần Hạnh không chỉ sử dụng mà còn tham gia vào đường dây, trở thành một mắt xích trong ổ nhóm bán lẻ ma túy để kiếm lời.

Nhóm này hoạt động có tổ chức chặt chẽ, thủ đoạn tinh vi. Vợ chồng Thu đóng vai trò là người cầm đầu, chịu trách nhiệm cung cấp "hàng".

Đội ngũ nhân viên lễ tân, bao gồm Đỗ Quang Hạnh, Vy Tuấn Tài (SN 2004) và Vy Văn Khởi (SN 1995) là anh em họ với Tài, cùng trú tại thôn Bắc, xã Yên Phúc, tỉnh Lạng Sơn). Các đối tượng được tận dụng tối đa để trở thành các "chân rết" phân phối ma túy.

Các đối tượng liên quan.

Thủ đoạn của các đối tượng nhận đơn đặt hàng ma túy thông qua nền tảng mạng xã hội như Facebook, Messenger để tránh bị theo dõi. Khi có khách, các đối tượng trực tiếp lên phòng của vợ chồng Thu để lấy ma túy, sau đó đưa về phòng riêng của nhân viên để cân đong, chia nhỏ bằng cân tiểu ly và đóng gói mang đến điểm hẹn cho khách. Giao dịch có thể diễn ra ngay tại nhà nghỉ hoặc nhân viên sẽ trực tiếp đi giao hàng ở địa điểm đã hẹn.

Công an phường Bắc Giang phối hợp với Công an phường Nếnh tiến hành khám xét khẩn cấp nhà nghỉ Luxury, tại phòng 203, nơi Hạnh, Tài và Khởi ở chung và phòng ngủ của vợ chồng Thu, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ thêm nhiều túi nylon chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy dạng đá và 30 viên nén màu đỏ nghi ma túy tổng hợp dạng ngựa; tổng khối lượng ma túy thu giữ khoảng 30 gam. Số tang vật bao gồm ma túy đá, ma túy ngựa, ketamin và ma túy kẹo nêu trên được chia thành nhiều túi nhỏ sẵn sàng cho việc mua bán.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can đối với Thu, Hạnh, Khởi, Tài và đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.