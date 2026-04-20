Những mật hiệu quái đản trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Cục Cảnh sát hình sự thông tin vụ án liên quan đến hơn 340 công dân Việt Nam bị trục xuất từ khu lừa đảo trực tuyến bên Campuchia (địa chỉ tòa nhà D3, làng Ou Ampil, xã Toul Pongro, huyện Malai, tỉnh Banteay Meanchey) qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an trong công tác chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm liên quan đến công dân Việt Nam lẩn tránh từ các khu hoạt động lừa đảo trực tuyến sau khi bị cơ quan chức năng Campuchia truy quét, trục xuất về Việt Nam; tổ công tác đặc biệt của Cục Cảnh sát hình sự đã vào các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai, phối hợp với Công an các địa phương có đường biên, cửa khẩu giáp Campuchia để tiếp nhận, sàng lọc, phân loại số công dân bị Campuchia trục xuất về nước.

Những "ông trùm" giấu mặt

Ngày 17/3/2026, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai; Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai và Công an các địa phương tiếp nhận, phân loại hơn 800 công dân Việt Nam bị cơ quan chức năng Vương quốc Campuchia trục xuất về nước qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, tỉnh Đồng Nai, theo đề nghị của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam, ở Battambang - Campuchia.

Tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Cục Cảnh sát hình sự đã tiếp nhận 457 người Việt Nam và qua phân loại đã phát hiện có 346 đối tượng làm việc tại tòa nhà D3 (làng Ou Ampil, xã Toul Pongro, huyện Malai, tỉnh Banteay Meanchey, Campuchia), có dấu hiệu làm việc cho một tổ chức tội phạm quy mô lớn.

Một nhóm công dân Việt Nam thời điểm bị cơ quan chức năng Campuchia truy quét, trục xuất về nước.

Tổ chức nêu trên do đối tượng người Trung Quốc có biệt danh "Gấu" cầm đầu, hoạt động xuyên quốc gia, sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên khắp cả nước. Ngoài ra, có bị hại là người nước ngoài và số tiền bị chiếm đoạt đặc biệt lớn.

Cuối tháng 3, CQĐT đã khởi tố vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP.HCM, Đồng Nai, Thái Nguyên và nhiều địa phương trên cả nước.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định đối tượng "Gấu", là chủ điều hành công ty lừa đảo bên Campuchia, tại tòa nhà D3. Và một đối tượng khác mang quốc tịch Trung Quốc, tên Xẻo Xuyến (gọi là "Mắt Bầm") giữ vai trò cấp dưới (giám đốc) chỉ đạo, điều hành hoạt động toàn bộ hệ thống và cung cấp các trang thiết bị như máy tính để bàn, điện thoại có kết nối mạng Internet, bố trí chỗ ăn, ở cho nhân viên tòa nhà D3.

Dưới 2 đối tượng "Gấu" và "Mắt Bầm" là 8 chủ quản, quản lý 27 tổ trưởng và các tổ phó. Mỗi tổ trưởng quản lý 8-10 nhân viên. "Gấu" cung cấp tạo các trang web và các App (ứng dụng) mạo danh các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới về thời trang, mỹ phẩm, trang sức rồi giao cho các tổ trưởng chuyển tiếp cho nhân viên sử dụng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người bị hại.

Trong các chủ quản, có 2 đối tượng người Việt Nam. Theo các đối tượng khai nhận, mỗi chủ quản được phân công quản lý trực tiếp 1-2 phòng làm việc trong tòa nhà D3, có quyền quản lý, kiểm tra, giám sát, đốc thúc, hỗ trợ nhân viên trong các phòng làm việc thực hiện công việc hiệu quả, đạt được doanh thu đã đề ra trong tháng.

Chủ quản có trách nhiệm báo cáo kết quả làm việc của các phòng, các vị trí cho chủ điều hành biết. Lương chủ quản được tính theo % tổng số tiền mà các phòng do chủ quản đó quản lý chiếm đoạt được.

Tiếp đến là bộ phận Nhân sự, gồm hơn 23 đối tượng người Việt Nam, trong đó có 2 tổ trưởng. Bộ phận Nhân sự được đối tượng "Gấu" giao vào các hội nhóm tìm việc làm trên nền tảng mạng xã hội Facebook, TikTok, Telegram đăng bài tuyển dụng với nội dung như: Tuyển nhân viên làm tại các sòng bài, quán karaoke, phụ bếp, phục vụ nhà hàng… thu nhập 15-25 triệu đồng/tháng, nhắm tới các đối tượng là người trẻ ở Việt Nam mong muốn tìm "việc nhẹ, lương cao".

Ngoài ra, một số bài tuyển dụng nhắm đến những người đang nợ nần cần bán "Xoài giá cao" (tức là bán thận) để lấy tiền trả nợ nhằm tuyển nhân viên mới cho công ty.

Khi đã dụ dỗ thành công, bộ phận Nhân sự sẽ thông báo đến chủ quản hoặc chủ điều hành để chỉ đạo mua vé máy bay, chuẩn bị phương tiện (ôtô, xe máy), bố trí người hướng dẫn cách sang Campuchia, dẫn đường để đưa nhân sự mới thông qua đường tiểu ngạch sang Campuchia ký hợp đồng làm việc.

Tháng đầu tiên, nhân sự mới được nuôi ăn, ở miễn phí và được phát thẻ (như quẹt thẻ ngân hàng) để mua sắm dịch vụ thiết yếu trong nội khu. Sau đó, nhân sự được học kịch bản lừa đảo và hành nghề với lương cứng từ 300 USD /người/tháng.

Ngoài ra, nhân viên ở bộ phận Nhân sự nếu tuyển được một người vào công ty sẽ được thưởng 200 USD /người; nhân viên ở các bộ phận khác được chia 8-15% từ số tiền chiếm đoạt được của người bị hại. Tổ trưởng, tổ phó cũng được chia 1-3% tổng số tiền của tổ đó chiếm đoạt được của người bị hại.

4 bước móc tiền của bị hại

Theo điều tra ban đầu, bằng phương tiện, thiết bị công nghệ cao, tổ chức này tiến hành 4 bước để móc tiền của các bị hại và ước tính đã có gần 5.000 nạn nhân "sập bẫy" với số tiền bị chiếm đoạt trên 130 tỷ đồng .

Đầu tiên, các đối tượng tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên các ứng dụng, nền tảng mạng xã hội để tiếp cận và xây dựng lòng tin. Tiếp đó các đối tượng tự tạo ra các đường link dẫn đến các trang web giả mạo các trang web thời trang, mỹ phẩm, trang sức nổi tiếng hoặc các App game trúng thưởng... rồi giao cho các tổ trưởng các phòng để giao lại cho nhân viên của tổ vào các hội nhóm có những người thích hàng hiệu, những người có điều kiện kinh tế… tìm "con mồi". Hàng ngày, mỗi nhân viên Sale được giao chỉ tiêu phải "kết bạn" được với 5 khách hành trở lên.

Bước 2, đối tượng tìm cách tiếp cận, thao túng tình cảm, tâm lý để dẫn dụ nạn nhân cài đặt ứng dụng giả mạo, rồi kết bạn, nhắn tin, gọi điện thể hiện quan tâm. Khi đã có thời gian để tin tưởng, đối tượng sẽ đánh vào lòng tham của nạn nhân bằng việc dụ dỗ đầu tư dễ dàng mà lại được hưởng lãi cao. Đến công đoạn này, bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ nhắn tin, trò chuyện, dẫn dụ nếu khách muốn đầu tư nạp tiền thì sẽ báo ngay với "chủ quản" phòng cung cấp số tài khoản để khách chuyển tiền.

Xong đó đến bước 3, khi khách nộp tiền đầu tư lần đầu, đối tượng tiếp tục dẫn dụ và đưa ra 1 bảng VIP (chủ quản đưa) bao gồm số tiền đầu tư và tiền lãi cao tương ứng (đầu tư tiền gốc càng nhiều thì lãi càng cao) để khách hàng lựa chọn cột mốc nạp tiền. Sẽ có 12 cấp độ VIP với các số tiền lãi khác nhau.

Và cuối cùng, bước 4, "Giết khách”; khi nhận thấy khách hàng đã đầu tư và không còn khả năng tiếp tục nộp tiền đầu tư thêm, hoặc khách hàng phát hiện mình đã bị lừa thì chủ quản sẽ quyết định "giết khách" để chiếm đoạt toàn bộ số tiền của bị hại.

Vụ án đang được CQĐT Bộ Công an phối hợp điều tra mở rộng.