Bắt giữ đối tượng người nước ngoài nổ súng sau va chạm giao thông

Sau hơn 24 giờ tích cực truy xét, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp bắt giữ thành công đối tượng Yu Haiyang (quốc tịch Trung Quốc) về hành vi sử dụng vũ khí trái phép sau vụ va chạm giao thông.

Ngày 17/4, Công an xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về vụ TNGT xảy ra tại đường Kinh Đô 1, khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2.

Qua xác minh, va chạm xảy ra giữa ôtô BKS 30B-220.65 và môtô BKS 21E1-342.40 do anh Trần Bảo Vũ (SN 1999, trú tại Lào Cai) điều khiển. Hậu quả, anh Vũ bị xây xát nhẹ, phương tiện hư hỏng. Trong khi đó, ôtô liên quan đã lập tức rời khỏi hiện trường.

Đối tượng Yu Haiyang.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nghĩa Trụ đã khẩn trương tổ chức lực lượng bảo vệ hiện trường, đồng thời tiến hành xác minh, thu thập thông tin ban đầu.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định: sau khi va chạm, một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc đã rút súng ngắn bắn một phát từ trong ôtô ra ngoài. Rất may, phát súng không gây thiệt hại về người. Ngay sau đó, đối tượng cùng một phụ nữ đã lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Nhận định đối tượng có quốc tịch nước ngoài và hành vi manh động, Công an xã Nghĩa Trụ đã báo cáo Công an tỉnh, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ truy tìm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và trích xuất camera, lực lượng chức năng xác định ôtô trên thuộc sở hữu của N.T.N (SN 1994, Hưng Yên), có chồng là Yu Haiyang (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc). Dù đối tượng liên tục thay đổi phương tiện và di chuyển qua nhiều địa bàn nhằm xóa dấu vết, đến chiều 8/4, lực lượng Công an đã chặn đứng phương tiện của Yu Haiyang tại địa phận tỉnh Nghệ An.

Hình ảnh trích xuất từ camera ghi lại diễn biến vụ va chạm giao thông.

Tại Cơ quan điều tra, Yu Haiyang thừa nhận hành vi nổ súng. Trên đường lẩn trốn, đối tượng đã ném khẩu súng xuống sông Hồng (khu vực bến phà Bình Minh) để phi tang.

Hiện hồ sơ vụ việc đã được chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.